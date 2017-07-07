Saner, Afrika'ya gidiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, “10-11 Temmuz tarihleri arasında Afrika Kıtası’nda bulunan Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Abidjan şehrinde düzenlenecek olan, İslam İşbirliği Teşkilatı 44. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na” katılıyor.

Yarın adadan ayrılacak olan Saner’e ziyaretinde Dışişleri Bakanlığı’ndan Hasan Varoğlu ve Basın Danışmanı Ahmet Orun eşlik edecek.