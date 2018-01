SANDIKTAN SOL PARTİLER GÜÇLÜ ÇIKMALI

7 Ocak seçiminden sol partiler değil, yelpazenin sağındakiler galip çıkarsa Kıbrıs Türk toplumu yeni bir türbülansa girecek. Belki de ‘dönülmez akşamın ufku’na doğru yol alınacak.

Yarışa giren üç sol partinin geçmişte ya da şimdi yaptığı hataları bahane edip sağın değirmenine su taşımak, pire için yorgan yakmaktan farklı değil.

İster CTP, ister TDP, ister TKP-BKP ittifakı…

Kendisini ‘sol’da görenlerin bu üç partiden birine oy verme şansı var.

Sola verilecek her oy Kıbrıs’ta çözümsüzlüğe oynanmasını, demokratik hak ve özgürlüklerin geriye götürülmesini, bağnaz ve dindar bir yapı yaratılmasını önleyecek en önemli dinamiktir.

Siyaset güç meselesidir. Mesele o gücü kimin elde edeceğinden ibarettir.

Gücü veren de toplumun ta kendisidir.

* * *

Kıbrıs’ın kuzeyinde tam bir belirsizlik ortamı var.

Çözümsüzlük koşulları hala adadaki ‘temel çelişki’yi oluşturmaya devam ediyor. Kim ne derse desin, Kıbrıs’ta federal çözüm hedefinden daha akılcı bir çıkış yolu yoktur. Mesele toplumların, yöneticilerin ve Kıbrıs’a ilgi duyan dış güçlerin ne zaman aynı hedefe doğru yol alacağıdır. Bunun yolu insanların ikna olmasıdır.

Elbette bu ‘federal çözüm’e inananların yol haritasıdır. Lakin başka yol haritaları olanlar da vardır.

Gerek bizde, gerek Kıbrıslı Rumlar’da ve Kıbrıs’la ilgili her merkezde…

Sonucu ‘kimin ikna gücünün daha etkili olacağı’ belirleyecektir.

Müzakere süreci her ne kadar durmuş, işler sarpa sarmışsa da, birkaç ay sonra o masanın yeniden kurulacağını unutmamak gerekiyor.

Saray’da Mustafa Akıncı’nın oturması önemlidir, ama ona destek verecek çözüm yanlısı partiler güçsüz çıkarsa, sağ kesimlerin ne yapacağı bellidir.

* * *

Sol siyasetin güçlü olması sadece Kıbrıs sorunuyla ilgili değil, yaşamın her alanında toplumun yararınadır.

Başta yurttaşlık ve nüfus politikası olmak üzere, sosyal-sendikal konularda sol partilerin varlığı ve güçlü oluşu adeta bir sigorta gibidir. Hele demokrasi ve özgürlükler alanında…

Aslında lafı uzatmaya gerek yok.

Zira geçmişte güçlü sağ hükümetler dönemi yaşayan toplum neler olduğunu çok iyi anımsıyor, biliyor. Anımsamayanlara ve bilmeyenlere de bilenler, hatırlayanlar anlatsın lütfen!

Seçimle her şeyin düzeleceğini, sol hükümetlerin her şeyi mükemmel yapacağını falan iddia etmek gerçekçi olmaz. Her fırsatta altını çizdiğim gibi TC’nin buradaki etkisi ve etkinliği hep vardır ve olacaktır da. Tanınmamış, Ankara’ya göbekten bağımlı hale getirilmiş bir idarenin hareket kabiliyeti elbette kısıtlıdır.

Lakin bu sonuç da sağın eseridir. Ve daha fazlasını da yapmaya niyetli oldukları bellidir.

CTP, TDP ve TKP-BKP İttifakı’nın toplamda sandıktan güçlü çıkması önemlidir. Keşke bu üç partinin hükümet kurabileceği bir tablo oluşabilse…

Sol partilerin yüzde 50’den fazla oy aldığı seçimler de oldu geçmişte.

Yine neden olmasın?