SANDIKTAN ANASTASIADIS ÇIKTI

Kıbrıs’ın güneyindeki cumhurbaşkanlık seçiminde kullanılan oyların sayımı tamamlandı, sandıktan Nikos Anastasiadis çıktı.

Kıbrıs Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi verilerine göre Anastasiadis, toplam oyların yüzde 55,99’unu (215 bin 281 oy) aldı. Anastasiadis ikinci turda, birinci turda aldığı oyu yüzde 20,5 artırdı. Rakibi Stavros Malas oy oranını yüzde 13,8 artırmasına karşın yüzde 44.01’de kaldı.

İkinci turu bugün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde toplam 550 bin 876 kayıtlı seçmenin yüzde 73.97’sine denk gelen 407 bin 475’i oy kullandı, seçmenlerin yüzde 26.03’ü olan 143 bin 401’i ise sandığı boykot etti.

Kullanılan oyların 384 bin 524’ü (yüzde 94,37) geçerli, 10 bin 778’si (yüzde 2,65) geçersiz sayıldı. Sandığa gitmekle birlikte 12 bin 173 (yüzde 2,99) seçmen de boş oy attı.

Kıbrıs’ın güneyindeki seçmenler, sabah 07.00’den 18.00’e kadar bir saatlik öğle arası dışında, toplam 1121 sandıkta oy kullandı ve sonuçlar önceden tahmin edildiği gibi saat 19.30’da kesinleşti.

Kıbrıs Rum Yüksek Seçim Kurulu bu akşam saat 22.00'de seçim sonucunu Tasos Papadopulos-Eleftheria Spor Salonu'nda resmen ilan edecek.

5 yıl daha başkanlık görevini sürdürecek Anastasiadis de bu törende konuşma yapacak.

Nikos Anastasiades: “Tüm Kıbrıslıların Cumhurbaşkanı olarak görevime devam edeceğim”

Yeniden seçilen Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades, tüm Kıbrıslıların Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edeceğini söyledi.

Lefkoşa’daki Seçim ofisinde açıklamada bulunan Anastasiades, seçim sürecinin tamamlandığını ve seçim kampanyası sırasında “söylenen her neyse, geçmişe ait” diye ifade ederek “yarın yeni bir gün, yeni bir dönem başlıyor” dedi.

Anastasiades, halkın herkesten işbirliği ve birlik içerisinde bulunmasını arzu ettiğini belirterek “yalnız işbirliği ve birlik içerisinde bulunarak karşı karşıya olduğumuz sorunları ele alabiliriz” dedi.

Herkes ile işbirliğinde bulunmaya hazır olduğunu teyit eden Nikos Anastasiades, “bu akşam kazananlar ve kaybedenler yok. Kazanan tek Kıbrıs’ımızdır” diyerek Kıbrıs halkının kendi kararını verdiğini söyledi ve kendisine güven gösterenlere teşekkürlerini iletti.

Stavros Malas ile diğer siyasi güçlere teşekkürlerini ileten Anastasiades, mükemmel bir süreç nedeniyle tüm çalışanlara; İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı memurlarına, Kıbrıs Polis Müdürü ile Son beş yılda Cumhurbaşkanı olarak sağladığı işbirliği ile Kıbrıs’ı bir çok çıkmazdan kurtarmayı başardığını ifade eden Anastasiades, çağdaş, sosyal bir devlet için tüm siyasi kuvvetlerle temaslarda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

“Bugün karşı karşıya bulunduğumuz en büyük sorun Kıbrıs sorunudur” diye vurgulayan Anastasiades, kararlılıkla “ortak hedefimize varmak amacıyla çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Anastasiades, “amacımız Kıbrıs’ı yeniden birleştirmek, Türk işgali ve istilayı sona erdirmek ve adayı çağdaş bir Avrupa ülkesine dönüştürmektir. Garantiler ve müdahale hakları ve yabancı orduların olmadığı bir ülke” dedi.

Stavros Malas: “İyi çalışmalar diliyorum ve Kıbrıs’ımıza dikkat etsin”

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçiminde aday olan Stavros Malas, cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Nikos Anastasiades’e iyi çalışmalar dilerek “Kıbrıs’ımıza dikkat etsin” dedi.

Kendini destekleyen herkese teşekkür eden Malas, “kendi mücadelesini verdiği için ve kendi bedelini ödendiği için” özellikle ailesine teşekkür etti.

Seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamada bulunan Malas, Kıbrıs halkının kararına saygı duyduğunu ve Anastasiades ile telefonda konuşarak tebriklerini ilettiğini söyledi.

Sonuçların hayal kırıklığı yaratan sonuçlar olduğunu ifade eden Malas, ancak sonuçlara saygı duyduğunu ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, sosyal adalet, çalışanların hakları, kadınların hakları, gençlerin geleceği, demokrasi ve kalkınma amacıyla verilen mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Malas, sonuçlara rağmen kendisinin Kıbrıs ve Kıbrıs halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceğine işaret etti.

LEFKOŞA

MAĞUSA

LARNAKA

LIMASOL

BAF

YURT DIŞI

SAAT: 18.19

TV'lerin yayınladığı sandık çıkış anketleri, seçimi Anastasiadis'in kazanacağını gösterdi.

Nikos Anastasiadis:

• 54,5 - 59,5 % PIK

• 53 - 57 % ANT 1

• 54,5 - 58,5 % SIGMA

• 53,5 - 57,5 % TVOne

• 53-58 % Alpha

Stavros Malas:

• ΡΙΚ 40,5-45,5 %,

• ΑΝΤ1 43-47 %,

• SIGMA 41,5-45,5 %,

• TVOne 42,5 - 46,5 %

• Alpha 42-47 %.

SAAT: 18.00

Kıbrıs’ın güneyinde ve ülke dışındaki tüm seçim merkezlerinde bulunan sandıklar kapandı ve oy verme işlemi sona erdi.



Bu noktadan sonra, seçim işleminin ikinci aşaması olan oy pusulalarının tasnifi ve sayımı başlamaktadır.



Oy sayımı seçim merkezlerinde yapılacak. Buna tek istisna, Merkezi Cezaevinde bulunan sandıktır. Bu sandık, Lefkoşa Belediyesine götürülerek oradaki sandıkla birleştirilmiştir.



Kısa bir süre içinde küçük seçim merkezlerinden sonuçların gelmeye başlayacağı beklenmektedir.

SAAT:17.30

Kıbrıs Rum Genel Seçim Kurulu Başkanı Kipros Kiprianu, seçmenlerin sandıklara gitmesi düzgün bir şekilde davam ettiğini ve oy verme işleminin düzen ve sükûnetle geçtiğini duyurdu.

Kıbrıs Rum Seçim Başkanları tarafından verilen bilgilere göre, saat 17.00’ye kadar toplam kayıtlı seçmen sayısının %67,8’i oy kullandı. Seçimin ilk turunda sözü geçen oran %66,2 olmuştu.



Geçmişte yapılan seçimlerde ve bu seçimin ilk turunda bölgelere göre katılım oranları şöyle:

SAAT: 16.00

Başkanlık seçimlerinin ikinci turunun yapılmakta olduğu Kıbrıs’ın güneyinde halkın oy kullanma oranı yüzde 53,2’ye ulaştı.

Kıbrıs Rum Yüksek Seçim Kurulu, seçmenlerin katılım oranının saat 15.00 itibarıyla yüzde 53,2 olduğunu açıkladı. Oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlanacak.

Rum başkanlık seçiminin ikinci turunda Nikos Anastasiadis ve Stavros Malas yarışıyor.

Her iki aday da sabah saatlerinde oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamalarda halkı sandığa gidip oy kullanmaya çağırmıştı.

SAAT: 14.10

Seçimler Dairesi Başkanı Kypros Kyprianou, pazar günü yapılan seçimler sırasında meydana genel küçük sorunları çözümlendiğini polisin cep telefonlarına gönderilen SMS mesajları ile ilgili yapılan şikâyetleri araştırdığını söyledi.



Kyprianou, meydana gelen sorunlar seçim merkezlerinin çalışmalarını etkilenmediğini de belirtti.



Kyprianou, seçimlerde 5 bin devlet memuru ve 2 bin polisin görev yaptığını de hatırlattı.



Cep telefonlarına gönderilen SMS mesajları ile ilgili yapılan şikâyetler hakkında Kyprianou, şikâyetlerin cumartesi günü yapıldığını ve polisin konu üzerinde araştırmalarını yaptığını belirtti. (CNA)

550,876 kayıtlı seçmen oy kullanacak

SAAT: 14.00

Kıbrıs’ın güneyinde ve yurt dışındaki seçmenler bugün sandık başına yeniden giderek 2018-2023 döneminde görev yapacak yeni cumhurbaşkanını seçecekler.



Kıbrıs’ın güneyindeki seçim 07.00 – 18.00 saatleri arasında olacak. 12.00-13.00 arasında öğle molası verildi.



Seçimde iki aday yarışacak. Cumhurbaşkanı adayları şu anda görevde olan ve Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) tarafından desteklenen Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve ana muhalefet partisi AKEL tarafından desteklenen Stavros Malas.



Kayıtlı toplam 550,876 seçmen bulunuyor. Bunlar arasında 657 Kıbrıslı Türk, 283 adanın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler ve 15 farklı ülkede hazırlanan 38 seçim merkezinde 11683 seçmen oy kullanma hakkına sahip olacak.



Merkezi cezaevinde de seçim sandığı açılacak. Yaklaşık 1000 işsiz üniversite mezunu seçim merkezlerinde görevlendirilirken 7500 yetkili ve polisin de seçimin tüm aşamalarında görev yapması bekleniyor.



213,033 kişiyle (410 seçim merkezi) en fazla seçmen Lefkoşa bölgesinde bulunuyor. Onu 152,115 seçmenle Limasol (305 seçim merkezi), 92,795 seçmenle Larnaka (181 seçim merkezi), 49,765 seçmenle Baf (134 seçim merkezi), 31,485 seçmenle (54 seçim merkezi) Mağusa izliyor. 11,683 kişi de (38 seçim merkezi) yurt dışında oy kullanacak.



Kıbrıs’ın güneyinde ve yurtdışında toplam 1,122 seçim merkezi kuruldu.



Seçimlerin ilk sonuçlarının saat 18:15’te ve nihai sonuçların 19:30’a kadar açıklanması bekleniyor.



Seçilecek yeni cumhurbaşkanı Lefkoşa’daki “Tassos Papadopulos-Eleftheriya” kapalı spor salonunda yapılacak törenle ilan edilecek. Törenin saat 22:00’de yer alması bekleniyor.



Seçimlerin ilk turunda Anastasiades %35,5 oranında oy alırken Malas da %30,3 oy elde etti. DİKO Başkanı Nicholas Papadopoulos %25,7, ELAM Başkanı Christos Christou %5,6, Vatandaşlar İttifakından Yiorgos Lillikas %2,18 oy aldı. Geriye kalan dört bağımsız aday ise oyların %0,10 - %0,22 elde edebildiler. Seçimlere katılım oranı %71,9’a ulaşırken oy kullanmayanların oranı %28,1 olarak açıklandı.



28 Ocak tarihindeki ilk turun verilerine göre: Kayıtlı seçmen sayısı: 550876, kullanılan oy sayısı: 395915 (% 71,87), kullanılmayan oy sayısı: 154961 (% 28,13), geçerli oy sayısı: 386584 (% 97,64), geçersiz oy sayısı : 5870 (% 1,48) ve boş: 3461 (% 0,87) idi.



Yurtdışında toplam 1,122 seçim merkezi kuruldu; Atina, Volos, Heraklion, Selanik, İoannina, Komotini, Larisa, Patra, Retimnos, Graskow, Londra, Leeds, Manchester, Bermigham, Bristol, Berlin, Viyana, Brüksel, Manama, New York, Dubai, Doha, Paris, Prag, Riyad, Sofya, Stockholm ve Lahey’de.



Seçim yasasına göre, Sandık Çıkışı anketi (Exit Polls) yasak değil ancak sonuçların seçim sandıklarının kapanması ve Seçim Dairesi Müdürünün açıklamasından sonra açıklanması gerekiyor.



Kıbrıs’ta 4 Şubat Pazar günü yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçilecek yeni cumhurbaşkanının yemin töreni, Anayasaya göre, 28 Şubat tarihinde yer alacak.



Cumhurbaşkanlığı seçimi için 4.5 milyon Euro harcandı.

(CNA)

Anastasiadis “boykot müsamahadır”

SAAT: 12.40

Kıbrıs’ın güneyindeki cumhurbaşkanlık seçiminin ikinci turuna kalan mevcut Kıbrıslı Rum Başkanı ve başkan adayı Nikos Anastasiadis “boykot müsamahadır” vurgusunu yaptı.

Anastasiadis, oyunu Limasol’daki Lanitio Lisesi’nde kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yapan Anastasiadis, ülkenin halen sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, herkesi, ideolojik ve partisel düşüncelerini bir kenara bırakarak, seçimin önceki turunda oy kullanıp kullanmadığına bakmadan seçme hakkını kullanmaya çağırdı.

Anastsiadis “boykot, müsamahadır” vurgusunu yaptı ve boykotun, sandığa gitmeyerek görüş ortaya koyduğuna inananlar adına, başkalarının karar vermesi demek olduğuna işaret etti.

Anastasiadis, önümüzdeki beş yılda yeni başkanın kim olacağına karar verileceğine işaret ederek “belirleyici olan katılımdır ve katılım, vatanımızın geleceğini belirleyecektir” dedi.

Nikos Anastasiadis, TAK muhabirinin sorularını da cevapladı.

Kıbrıslı Türklerin, yeniden seçilmesi halinde, “-istisnasız bütün sakinleri için- barış, istikrar içinde, gelecek perspektifi olan bir Kıbrıs için çalışmaya devam edeceğinden” emin olmasını istediğini söyleyen Anastasiadis “Yeter ki karşılıklı saygı olsun ve birbirimizin endişelerini paylaşalım” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşme niyeti olup olmadığı da sorulan Anastasiadis “Kıbrıs sorununun çözüm yöntemini ancak o şekilde bulabiliriz” cevabını verdi.

Nikos Anastsaiadis’in oy verme işlemini kalabalık bir medya ordusu takip etti, o sıralarda Lanitio Lisesi’nde oy kullanmaya daha çok yaşlı insanların rağbet gösterdiği de dikkat çekti.

YEMEK İÇİN 1 SAAT ARA

SAAT: 12.20

Kıbrıs’ın güneyindeki başkanlık seçimlerinin ikinci turu için sabah 07.00’de başlayan oy verme işlemine saat 12.00’de bir saatlik ara verildi.

Kıbrıs Rum Yüksek Seçim Kurulu sandıkların açıldığı saatten verilen öğle arasına kadar seçime katılım oranının yüzde 32,6 olduğunu açıkladı.

Seçimin ilk turunda sabah saat 10.00’a kadar tüm seçim merkezlerinde %10,5 olan seçime katılım oranı, ikinci turda %10,9 oldu. Geçmişte yapılan seçimlerde ve bu seçimin ilk turunda bölgelere göre katılım oranları şöyle:

Malas oyunu kullandı, kuzeye mesaj verdi

Kıbrıs’ın güneyindeki başkanlık seçiminin ikinci turuna kalan AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas, “Adanın tümü için tarihi bir gün” olduğunu söyledi.



Stavros Malas, oyunu Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Lakadamya Arhangelos Ortaokulu’nda kullandı.



Malas, oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada, bugün sadece ekonomi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geleceği için değil, adanın tümü için karar verileceğinden dolayı tarihi bir gün olduğunu kaydetti.



“KUZEYE MESAJ”



Kıbrıs sorununun çözümü açısından önemli bir dönemeçte bulunulduğunu belirten Malas, “Güney ve kuzeydeki insanların, siyasi ve toplumsal alanda birlikte çalışması gerekiyor. Kuzeydeki yurttaşlarımıza güçlü bir mesaj vermek istiyorum. Şimdi, cesurca kararlar alma zamanıdır, cesur kararlar alınmadığı, birbirimize anlayış göstermediğimiz takdirde, ilerleme kaydetmemiz mümkün değildir. Zaman tükenmek üzere, bu tarihi fırsatı değerlendirmediğimiz takdirde, memleketimiz, ümitlerimiz bölünmüş kalacak” dedi.



Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulamaması halinde hem Güney’de hem Kuzey’de güvenlik sorunu da yaşanacağını savunan Malas, “(Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı takdirde) Hem Kuzey’de hem de Güney’de güvenlik tehlikede altında olacak. Sadece ve sadece Kıbrıslılar için, başka biri için değil, güçlü bir gelecek inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı.