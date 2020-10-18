Sandıklar kapandı, gözler YSK’da

SAAT: 18.13

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 125 numaralı sandık açıldı. Görevli memurlar oy pusulalarını saymaya başladı. Oy sayım işlemini çok sayıda basın mensubu izliyor. YSK, resmi sonuçların saat 19.00’da paylaşılmaya başlayacak olması nedeniyle basın mensuplarının görüntü almasına kısa süreli de olsa izin verdi.

SAAT: 18.00

Bağımsız aday Mustafa Akıncı ile UBP adayı Ersin Tatar’ın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandıklar saat 18.00 itibariyle kapandı, oy verme işlemi sona erdi, gözler Yüksek Seçim Kurulu’na çevrildi. Resmi sonuçlar saat 19.00 itibariyle paylaşılmaya başlayacak.

foto Burçin Aybars