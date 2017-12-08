Sandık görevlilerin ücretleri belirlendi
Sandık Kurulu Başkanları 500 TL, Üyeler 400 TL Alacak
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Bakanlar Kurulu, 7 Ocak erken genel seçiminde sandık kurullarında görev yapacak kişilere ödenecek ücretlerle ilgili karar aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Aralık tarihli karara göre, seçim günü sandık kurullarında görev alacak sandık kurulu başkanlarına 500 TL; sandık kurulu üyelerine ise 400 TL ödeme yapılacak.
Bakanlar Kurulu, sandık görevlilerine yapılacak ödemelerle ilgili kararı, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 230’uncu maddesi uyarınca aldı.
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Etiketler : Seçim 2018, seçim
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