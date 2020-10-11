Sandığa iki pusula birden attı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplam üç kişinin oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği, bir kişinin oy verme kabinine cep telefonu ile girdiği ve bir kişinin ise oyunu kullandıktan sonra beraberinde bulundurduğu örnek oy pusulasını da gerçek oy pusulası ile birlikte sandığa attığını tespit etti.

Açıklamada, oy pusulasının fotoğrafını çekme işleminin, Mağusa’da 89 numaralı, Girne’de 104 numaralı ve Bostancı’da 47 numaralı sandıklarda gerçekleştiği belirtili.

Dipkarpaz’da 22 numaralı sandıkta cep telefonu ile oy verme kabinine girildiği açıklandı.

Sandığa iki oy pusulası atılması olayı ise Tuzla’da 108 numaralı sandıkta gerçekleşti.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, olaylarla ilgili soruşturmalar devam etmektedir.