“Sandığa gidin, oy pusulasına bir kez mühür vurun”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçmenlere Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanmaya gitmeleri ve oy pusulasında tercih ettikleri adayın adı ve amblemi altındaki boş kutuya sadece bir kez mühür vurmaları çağrısı yaptı.

Şefik, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararı uyarınca, karantinada olanların listesinin Sağlık Bakanlığı’ndan, yurt dışından gelenlerin listesinin de Muhaceret Dairesi’nden kendilerine iletildiğini, bu kişilerin oy kullanamayacağını, gerekli bildirimlerin sandık kurulu başkanlarına da iletildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Şefik, BRT ana habere telefonla bağlanarak seçim hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları uyarınca, halkın sağlığını korumak için seçimde birtakım önlemler aldıklarını hatırlatan Şefik, karantinada olması gereken ve yurt dışından gelenlerin listesinin sandıklarda bulunacağını ve bu kişilerin oy kullanamayacağını anlattı.

Halkın vatandaşlık görevini yerine getirmek için Pazar günü sandıklara gitmesini isteyen Şefik, bugün sandık kurulu başkanlarına oy pusulalarının teslim edildiğini ve bazı talimatlar verildiğini kaydetti. Talimatlardan birinin oy pusulalarının geçersiz sayılmaması için seçmenlere nasıl oy kullanacaklarının iyi anlatılması ve birden çok mühür vurulmasının önlenmesi olduğunu belirten Narin Ferdi Şefik, “Tüm seçmenlere çağrım, mührü tercih edecekleri adayın adının altındaki kutuya bir kez vurmalarıdır” dedi.

PARAVANIN ARKASINA CEP TELEFONU VE ÇANTAYLA GİRMEK YASAK

YSK Başkanı Şefik, oy kullanmak için paravanlar arkasına gidecek seçmenlerin yanında hiçbir şey bulundurmaması gerektiğini de vurgulayarak, sandık kurulu başkanlarının cep telefonu, çanta vb şeyler olmaması için önlem almalarını istediklerini anlattı.

Narin Ferdi Şefik, iki adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun gayriresmi sonuçlarının saat 20.00 civarında açıklanmış olmasını hedeflediklerini de ekledi.