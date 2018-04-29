Mağusa’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde bakıcı olarak çalışan Türkmenistan uyruklu C.R., tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu, ayni bakım evinde kalan 88 yaşındaki Ramadan Alihan’ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Polis: “Sandalyeyi çekmesine rağmen Alihan’a oturmasını söyledi…”

Meselenin soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Kamil Perçiner, zanlı C.R.’nın 27 Nisan tarihinde çalışmakta olduğu bir yaşlı bakım evinin yemekhane kısmında öğlen yemeği için masa ve sandalyeleri düzenlediği esnada sandalyede oturan ve ayni bakım evinde kalan 88 yaşındaki Ramadan Alihan’ı yerinden kaldırdığını söyledi. Zanlının, Alihan’ı yerinden kaldırdıktan sonra sandalyeyi masanın altına çektiğini belirten Perçiner, zanlının buna rağmen tedbirsiz ve dikkatsizce Alihan’a oturmasını söylediğini ve Alihan’ın ise halen altında sandalye olduğunu zannederek geriye doğru hamle yapıp kafasının üzerine düşmesine ve ölmesine sebep olduğu iddiasıyla tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Perçiner, konu bakım evinin kamera kayıtlarının emare alındığını söyledi. Perçiner, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı C.R.’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.