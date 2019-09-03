SANCILI 100 GÜN

1 Haziran’da güvenoyu alan UBP-HP Hükümeti neredeyse 100 günü tamamladı. Hükümet icraatlarından çok atamaları, gerginlikleri, kendi içindeki çekişmeleri ve Cumhurbaşkanı ile girilen polemiklerle gündeme geldi. Tiyatrolarda sansür, yüksek öğrenimde % 42’si boş kalan kontenjanlar, öğretmensiz okullar, Türkiye ile protokol ve mali kaynak girişimleri ile Maraş’ta envanter sayımı konuşuldu.

Güvenoyu öncesinde ilk kriz, kabinede yer almayan milletvekilleriyle ilgiliydi. Hem UBP hem de HP kanadında vekillerin bazılarının tepkileri gündeme geldi.

En fazla mesai, UBP eski Genel Başkanı, Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili yaşandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın kayınbiraderinin Telekomünikasyon Dairesi’ne geçici işçi statüsünde işe başlaması tepki topladı. Söz konusu çalışanın durdurulacağı açıklandı.

Maraş konusunda alınan envanter sayımı kararı, Cumhurbaşkanlığı ile iplerin gerilmesine neden oldu. Hükümetin kurulduğu gün de Akıncı-Tatar arasında "ayar" polemiği yaşandı.

Hükümet, atamalarla ilgili de ciddi sıkıntı yaşadı, bazı isimlerin görevlendirmeleri Başsavcılığa takıldı.

“KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” tartışmaya yol açtı.

Ülkede ilk kez görülen ve sivrisineklerden bulaşan 'Batı Nil Virüsü' ölümlere neden oldu. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları tepki topladı.

'Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı' tartışmalara yol açtı. Belediye başkanları kendilerine sorulmadığından yakındı.

Ercan Havaalanı Karakolu'ndaki şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıdı ortalık karıştı: Darpçı Polis açığa alındı.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ve “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” adını taşıyan protokolde Din Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi’ne 3 buçuk Milyon TL katkı ayrılırken, buna karşın Kültür Sanat İşbirliği Projesi’ne 500 Bin TL katkı ayrılması ülkenin önde gelen sanatçılardan tepki topladı…

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koop Bank) ve Vakıflar Bankası halen yönetimsiz…

Her iki banka yönetimine atanan isimler tartışmalara sahne olurken, atanan isimlerin Merkez Bankası’ndan onayı bekleniyor.

Yükseköğrenimde kontenjanların % 42’si boş kaldı.

Yaşar Ersoy’un sahneye koymaya hazırlandığı, toplumun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunlarını mizahın diliyle anlatan “Yangın Yerinde Kabare” adlı oyunun bürokratlardan oluşan Devlet Tiyatrosu komitesince ‘sakıncalı’ bulundu.

UBP- HP Hükümeti, ‘hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan’, geçmişte iki dönem UBP, bir dönem de DP- UG Milletvekili olarak seçilen Hüseyin Avkıran Alanlı’yı ‘sözleşmeli’olarak Eğitim Bakanlığı’na istihdam etti.

Girne’deki yasadışı vekalet davasında UBP Girne İlçe Başkanı da tutuklandı. Yargı süreci devam ederken davada adı geçen eski UBP’li bakan Kutlu Evren açıklama yaptı.

Mert ÖZDAĞ

Siyaset hayatına ‘sancılı’ ve ‘polemiklerle’ başlayan, 1 Haziran 2019’da ‘güvenoyu’ alan UBP-HP Koalisyon ortaklığında ilk 100 gün tamamlandı.

Hükümet ortakları; bu dönemde yalnızca çalışmalarıyla ya da tartışma çeken icraatlarıyla ilgili değil, kendi aralarında da yaşadıkları anlaşmazlıklar ve çekişmelerle de gündeme geldi. Koalisyon sonrasında ilk etapta kabinede yer almayan milletvekilleriyle ilgili ‘krizle’ karşılayan hükümet, bu sürede özellikle UBP’nin eski Genel Başkanı, Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili ciddi sınav verdi. Bu sınav hala bitmedi, dokunulmazlık süreci hükümeti germeye devam ediyor.

Maraş konusunda alınan ‘açılım’ kararı ise Cumhurbaşkanlığı ile iplerin gerilmesine neden oldu, günlerce soğuk rüzgarlar esti. Maraş’la ilgili hala yetki tartışması sürerken Cumhurbaşkanlığı bu konuda yapılan girişimlere tepki gösteriyor.

Hükümet, atamalarla ilgili de ciddi sıkıntı yaşadı, bazı isimlerin görevlendirmeleri Başsavcılığa takıldı. Hala bazı makamlarda atamaların tamamlanmadığı biliniyor.

Hükümet son dönemde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun imza koyduğu, “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” ile gündeme gelmişti. İçeriği imza sonrası açıklanmayan mutabakat zaptının tümünün İlahiyat Koleji ile ilgili olması, Koleje, Koordinatör atanmasının öngörülmesi kamuoyunda ciddi tepki çekti.

Haziran-Temmuz: Sancı, hükümet öncesi başladı, sonrasında katmerlendi…

UBP-HP Hükümeti kurum aşaması öncesinde özellikle bazı bakanlık ve kurumlarla ilgili sorun yaşadı.

Bakanlıkların dağılımı konusunda uyuşmazlık yaşayan, ardından ‘7’e 3’ prensibinde anlaşan ortaklar sonrasında Spor Dairesi başta olmak üzere birçok kurumla ilgili sancı yaşadı, “hükümet bu dönemde gitti-geldi” yorumları yapıldı.

Söz konusu krizin aşılmasının ardından bu kez yeni hükümeti oluşturan partilerden HP’de, peş peşe istifalar yaşandı, UBP’deki ‘huzursuzluklar’ medyaya yansıdı.

Kabine krizi, ‘güvenoyu’ tepkisi…

Hükümet, güvenoyu sorunu ile de yüz yüze kaldı.

UBP’de eski genel başkan Hüseyin Özgürgün, Özersay başkanlığındaki HP ile hükümet kurulmasına ciddi tepki gösterdi, güven oylamasına katılmadı, zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Kabinenin açıklanması, iki parti arasındaki hareketliliği bitirmedi. UBP’de kabinede yer almayan vekillerin sesleri yükseldi, HP’den de bazı isimler tepkisini dile getirdi.

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün hükümete güvenoyu vermedi. Yeni hükümet meclisin bilgisine getirildiği gün toplantı 26 vekille açıldı.

‘Ayar’ çıkışı!...

Başbakan Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki ilk uyuşmazlık ise Bakanlar Kurulu listesinin sunulduğu gün yaşandı.

Tatar, Akıncı’nın daha çok federal temelde bir anlaşmadan yana olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla ona biraz ayar vermek gerektiğini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

Akıncı ise Başbakan Ersin Tatar’ın kendisiyle ilgili “ayar verilecek” şeklindeki açıklamasının amacını aşan bir söylem olduğunu belirterek, “Bu ülkede hükümetin eğilmesi gereken, ayar gerektiren işler vardır. En başta ekonomi” diye konuştu.

Özgürgün derdi…

Kurulma aşaması sırasında; olası UBP-HP ortaklığına şiddetle karşı çıkan, her fırsatta tepkisini dile getiren UBP eski Genel Başkanı, Milletvekili Hüseyin Özgürgün, güvenoyu sonrasında hükümetin ‘en büyük’ sorunu oldu.

Özellikle Başsavcılık tarafından 43 davanın bulunduğu bir dosyanın daha Meclis’e gönderilmesi, dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme geldi.

Koalisyon ortakları arasında Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin iddiaları değerlendirecek Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında ‘uyuşmazlık’ çıktı.

İlk toplantıda 3 kez toplanmayı deneyen Danışma Kurulu’nda; UBP’nin ‘Özgürgün ile ilgili özel komite kurulmasını Meclis’in yeni dönemine, Ekim’den sonraya bırakılması’ önerisi, Halkın Partisi kanadını gerdi.

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulmasına onay çıktı ancak parti içerisindeki ‘sancı’ bitmedi.

Danışma Kurulu toplantısında; hem CTP, hem de HP özel komitede yer alacak isimleri Meclis Başkanlığı’na iletti.

Ancak, Başbakan Tatar, komitede çalışma yapacak vekillerle ilgili herhangi bir öneride bulunmadı.

UBP’li vekiller Divan Başkanlığı toplantısına gelmedi…

Kurul, sonraki toplantıda isimleri belirledi, Meclis’te Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılma istemini incelemek üzere özel komite oluşturuldu.

Başkan ve vekil seçilemedi…

Özgürgün ile ilgili bu kez de kurulan komiteye ilişkin başkan ve vekilin kim olacağına yönelik sorun yaşandı.

UBP’li vekiller komite başkanlığının UBP’de olmasını talep ederken, HP’li vekiller de aynı istekte diretti. Komitedeki sorun şimdilik çözüldü.

Maraş krizi…

Hükümetin, Bakanlar Kurulu kararı ile Maraş’ta envanter çalışması yapması, kamuoyunda ciddi yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bilgisi dışında alınan karar siyasette hareketlenmeye neden oldu.

Başbakan Tatar ilk etapta Maraş’ın açılmasıyla ilgili “Maraş, yeniden Las Vegas olacak” dedi, ardından gelen tepkiler üzerine böyle bir açıklama yapmadığını savundu.

Akıncı, Maraş ile ilgili kendisinin saf dışı bırakılmasını sert bir dille eleştirdi. Muhalefet kanadı da gerekli bilgilerin verilmemesine tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, hem siyasi partiler hem de Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü. Maraş ile ilgili hükümetin yürüttüğü politika hala Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki çekiyor.

Atamalar Başsavcılığa takıldı…

Hükümet, ‘atama’ konusunda da birçok pürüzle karşılaştı.

Özellikle UBP içerisinde atanmasına kesin gözüyle bakılan birçok isimle ilgili görevlendirme yapılamadı. Birçok atama istemi Başsavcılığa takıldı, gerçekleşemedi.

Yakın zamanda, asgari ücretle ilgili de hükümetten iki farklı ses yükseldi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir gazeteye yaptığı "Asgari ücrete % 7 zam- Asgari Ücret brüt 3 bin 400 TL" açıklamasına Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu'ndan düzeltme geldi.

YENİDÜZEN'e konuşan Çalışma Bakanı Sucuoğlu, “Henüz rakam konuşma noktasında değiliz. Hem işçi hem de işveren tarafı daha yeni konuşmaya başladı” dedi.

İlahiyat sancısı

Kısa sürede art arda pek çok sorunla gündeme gelen hükümet son dönemde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun imza koyduğu, “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” ile gündemde.

İçeriği imza sonrası açıklanmayan mutabakat zaptının tümünün İlahiyat Koleji ile ilgili olması, Koleje, Koordinatör atanmasının öngörülmesi kamuoyunda ciddi tepki çekti.

Protokol gerdi

Temmuz ortasında Türkiye ile Ekonomik Protokol gündeme geldi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Hükümeti, Türkiye’yle imzalanan protokolle kamu harcamalarında maaşlar dışında % 10 tasarruf sözü verdi. “Emeklilerden vergi kesintisi” konusu protokolle yeniden gündeme taşındı ve “ikinci bir geliri olan emeklilerinden maaşlarında indirim olmaması” için yasal düzenleme istendi.

Protokolde, “Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılması çerçevesinde Kamu - Özel işbirliği modeli ile ihale ilanına çıkılacak” ifadesi yer aldı.

"Toplu sözleşme"ye yönelik protokolde yer alan bir madde özellikle dikkat çekti. Tüm kamu kaynağı kullanan kurumların Toplu İş Sözleşmeleri'nin imzalanmadan önce Maliye Bakanlığı'ndan

onay alması" maddesi ile belediyeler ve benzeri kurumların "toplu iş sözleşmesi"

imzalama yetkisi bir anlamda daraltılıyor. Protokole göre altyapı, savunma harcamaları ve reform desteği için Türkiye’den 1.215 milyon TL hibe ve kredi sağlanacak.

Ağustos: Karmaşık bir yaz…