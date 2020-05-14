Sanayi’de trafik bitmiyor

PGM Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi önünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Küresel salgın Covid-19 önlemleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulan birçok hizmet 4 Mayıs itibarı ile yeniden verilmeye başlandı. Kısmi sokağa çıkma yasağı sürecinde muayeneleri biten birçok araç bu sabah da PGM Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi önüne akın etti.

Aracının muayene işlemlerini yaptırmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde işlem için şube önünde sıra aldı. Oluşan trafik yüzünden birçok kişinin stresli anlar yaşadığı gözlemlendi. Sadece yolu kullanmak için gelen araç sürücüleri ise, trafikte sıkışıp kaldı.