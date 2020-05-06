Sanayi’de muayene kuyruğu

PGM Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi önünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Küresel salgın Covid-19 önlemleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulan birçok hizmet 4 Mayıs itibarı ile yeniden verilmeye başlandı. Kısmi sokağa çıkma yasağı sürecinde muayeneleri biten birçok araç bu sabah PGM Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi önüne akın etti.

Aracının muayene işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde işlem için şube önünde sıra aldı.

Uzayan araç kuyruğu sanayi bölgesinde trafiği durma noktasına getirdi, polis trafiğin aksamaması için şube önüne geldi.

FOTOĞRAFLAR DEVRİM DEMİR