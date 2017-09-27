“Sanayide bir kadın olarak çalışmak gerçekten zor...”

Fehime ALASYA



Türkiye’den ithal edilen ham camları, müşterilerin talebine göre kendi ekipmanları ile işleyerek satışa sunan Erçika Cam- Ayna, modern teknikler ile gün be gün ilerliyor…

İş yaşamında genç bir kadın olarak kimi zaman zorluk yaşadığını anlatan şirket direktörü Yağmur Erçika, ailesinden devraldığı bu sektörde, dört yıldır bu sektörde hizmet verdiğini anlatıyor.

Dekoratif amaçlı kullanılan cam aynalarla çok geniş bir sektöre yayıldığını anlatan Erçika, kullanılan tekniklerle ilgili de bilgi aktarıyor.

Samimi ve hoş sohbeti ile ADRES KIBRIS okuyucularının bu haftaki konuğu olan Yağmur Erçika, sektördeki önceliklerinin emniyet olduğunu ifade ediyor.

Erçika şöyle devam ediyor;

“Vitray çalışması eskisi gibi kalmadı, artık talep farklı alanlara kaydı. Kişiler artık daha modern, kumlama tekniği, daha minimal yenilikler arıyor. Cam veya ayna, yeni ev sahibi olan kişilerin çok fazla tercihi oluyor. Reklam tasarımı ve iletişim üzerine bölüm bitirdim. Dört yıldır da bu işin içerisindeyim, ailemden burayı devraldım. Burada cam ve ayna ürünleri üzerine tasarımlar yapıyoruz. Ayna dekoratif amaçlı kullanılıyor. Cam ise bambaşka bir sektör, her yerde var, pencereden kapıya, mutfaktan balkona her alanda hayatımızda var, bunları da işliyoruz. Camın kenarları işleniyor, temperliyoruz, temper bir camın dayanıklılığını arttırır ve kolay kolay kırılmasını önler. Emniyet ve güvenlikli cam çalışmaları yapıyoruz. Cam kırılsa bile patlamıyor, yere düşmüyor, dağılmıyor… Ayna ve kumlama dekorasyonu, çift cam, lamine cam, vitrin camı montajı, kumlama, ronde, bizote, lazer yapıştırma, cam kapı ve aksesuarları gibi pek çok hizmetimiz var. Cam alanında müşterilerimiz daha çok alüminyumculardır, ayna alanında ise mobilyacılardır. Onlar kendi müşterilerine tedarik ediyorlar.”

Sanayide bir kadın olarak çalışmaya çalışmak gerçekten zor

Bir kadın olarak iş hayatında yer almanın zorluklarının yanı sıra, özellikle Organize Sanayi Bölgesi içerisinde genç bir kadın olarak, çalışmanın çok zor olduğuna değinen Erçika, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Çok fazla iyi niyetli ve yumuşak davranıldığı zaman gereğinden fazla suiistimal ediliyoruz. 27 yaşındayım ve hem yaşımın hem de kadın olmamın getirdiği önyargılarla ilk etapta çok fazla ciddiye alınmıyormuşum gibi görünüyor. Bu yargıları kırmak bazen güç oluyor. Bunun için sert ve dik bir duruş sergilemeniz gerekebiliyor, bu ince bir çizgi, bunu aştığınız zaman ise çok dominant ve kırıcı olabiliyorsunuz. Tüm bunları dengede tutmaya çalışıyorum.”



“Piyasadaki rekabet dengesini bozuyorlar”

Sektördeki sıkıntılar üzerine görüş sunan Erçika, ada içerisindeki haksız rekabetten de yakındı.

“Ada ülkesindeyiz ve ham maddemiz adaya gelirken bazı noktalarda yetersiz kalıyor. Paşabahçe cam ile çalışıyoruz, dünyanın en büyük beşinci cam şirketi olmasına karşın bazen farklı ülkelerden de cam getirtmek durumunda kalıyoruz. En büyük zorluğumuz ise rekabet. Rekabet tabi ki çok güzeldir ama eşit şartlarda eşit olanaklarla yapılırsa güzeldir. Gelişimin önemli adımlarındandır… Kimileri hiçbir makineleri hiçbir profesyonellikleri olmadan, altmış metrekare içinde bu işi yürütmeye çalışıyorlar ve piyasadaki rekabet dengesini bozuyorlar. İhracat yapmıyoruz, ada içerisindeki piyasaya hizmet veriyoruz. Öyle bir olanağımız yok” diyor.

“Yurt dışındaki fuar ve organlara sürekli katılıyoruz”

Bayram ve yılbaşı öncesi çok yoğun bir iş temposuna girdiklerini anlatan Erçika, en fazla otel ve ev dekorasyonlarına talep olduğunu anlatıyor.

Erçika, “Yurt dışındaki fuar ve organlara sürekli katılıyoruz. En gelişmiş cam sektörü Almanya’dadır, oraya sık sık gitmeye çalışıyoruz, Çin ve Türkiye’nin yanında bu gibi büyük fuarlara gidiyoruz.

Bayram önceleri ve yılbaşı öncesi çok yoğun bir dönem geçiriyoruz, başımız kaşıyacak vaktimiz olmuyor. Otel tamiratı ve ev dekorasyonları bizi çok yoğun bir iş temposuna sokuyor” diyor.

“Kendimi bu sektörde geliştirmek ve daha iyiye ilerlemek istiyorum”

Geleceğe dair planlarından söz eden Erçika, kafasında iki yol çizdiğini belirterek, bu iki yolun birini tercih edeceğini anlattı:

“Planlarım arasında iki yol var. Ya burayı geliştirmek ya da burayı kapatmak... Elverdiğince kendimi bu sektörde geliştirmek ve daha iyiye ilerlemek istiyorum, bunun olacağına da inancım tam, ikinci yolda devam ederek yürüyeceğim.”