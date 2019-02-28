Sanayi Odası’ndan Hükümete “reform” önerileri

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, “kamu reformu”nun önemine dikkat çekti, “Kamu, çare üretmek yerine sorunların kaynağı haline geldi” dedi.

Siyasi atamaların önemli oranda kısıtlanması çağrısı yapan Sanayi Odası, çalışan kamu personelinin hakkının korunmasını istedi, bilgi ve yeterliliğin önde tutulması çağrısı yaptı.

“İkinci iş yasağı konusunda ciddi yaptırım uygulanması ve kamudan çıkarma cezasının etkin olarak kullanılması” yönünde görüşünü ortaya koyan Kıbrıs Türk Sanayi Odası, performans değerlendirme konusunda vatandaş memnuniyetinin de dikkate alınması önerisi yaptı.



Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Kamu sektörünün içerisinde bulunduğu durumun sürdürülebilir olmadığı, sadece reel sektörün değil, vatandaşların da ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Yıllar içerisinde, siyasi çıkarlar gözetilerek, liyakatten uzak, gereksizce ve bilinçsizce yapılan istihdamlar, kamunun şişmesine, hantallaşmasına ve sorunlara çare üretmek yerine adeta sorunların kaynağı haline dönüşmesine yol açmıştır.

Yine aynı kaygılarla yapılan, ülke gerçeklerine ve kaynaklarına uygun olmayan hak ve menfaat dağıtımları, devleti adeta yatırımsal anlamda işlevsiz bırakmış ve muhtaç duruma düşürmüştür.

Yapılan bu hatalı uygulamalarla çalışma barışının alt üst edildiği, çalışkan ve verimli kamu çalışanlarının adeta cezalandırıldığı, kamuyu verimsiz bir yapıya sokan bu düzenin değişmesi artık yaşamsal bir gerekliliktir.

Sanayi Odası olarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın bazı önemli eksiklikleri olmakla birlikte aşağıdaki unsurları minimal düzeyde karşılaması gerektiğine inanmaktayız:

Kamu sektöründe siyasi atamaların önemli oranda kısıtlanması,

Geçtiğimiz yıllarda seçim zamanları dağıtılan menfaatlerin düzenlenmesi ve normalleşmesi,

Kamuda görevlendirmelerde, terfilerde liyakat ve beceriye göre atamaların yapılması, çalışan kamu personelinin hakkının korunması,

Çalışma saatlerinin yaz-kış ayrımı kaldırılması suretiyle, haftalık 40 saat olarak belirlenmesi,

Kamuda bilgi ve tecrübeden ödün verilmeksizin, sınavların kamu dışında olan kişilere de açılması,

Performans değerlendirme konusunda vatandaş memnuniyetinin de önemli oranda dikkate alınması,

İkinci iş yasağı konusunda ciddi yaptırım uygulanması ve kamudan çıkarma cezasının etkin olarak kullanılması

Kamu personelinin düzenli eğitiminin teşvik edilmesi, yurtiçi ve yurtdışı üniversite-kurs ve benzeri programların etkin olarak yapılması,

İktidar ve muhalefet partilerinin popülizmden uzak, kamu sektörünün yapısal bir dönüşüme acilen ihtiyaç duyduğu bilinciyle bu yasa tasarısını ele almalı ve bu yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden oybirliğiyle geçmesinin sağlanması gerekmektedir.

Bu gerçekler ışığında, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın geçtiğimiz günlerde kamu reformu konusunda basına yapmış olduğu açıklamaları ve yine aynı şekilde hükümet ortaklarının kamu reformu konusunda ortaya koyduğu kararlılıklarını destekliyoruz. Bu konuda sadece iktidar partilerinin değil, tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin cesaretle düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması gerektiğini düşünüyoruz.

Kamuda yapısal dönüşümün en önemli halkası olan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın etkilerini orta ve uzun vadede vatandaşlarımıza daha iyi hizmet olarak döneceğine ve sürdürülebilir bir ekonomik gelişme açısından, reel sektörü, üretimi ve girişimciliği destekleyen en önemli unsurlardan biri olacağına inanıyoruz.