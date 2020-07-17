Sanayi Odası’nda tartışma bitmedi

KTSO Genel Kurulu’nda ortaya çıkan önergeyi imzalayan sanayiciler adına açıklama yapan Mustafa Ümit Ersözlü, ‘Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu kararının’ yasal olduğunu savundu. Sanayi Odası’ndan bir grup üye, 8 Ağustos’ta odanın Olağanüstü Genel Kurul’a gideceğini iddia etmiş, Oda Başkanı Candan Avunduk ise bunun yasal olmadığını savunmuştu.

Fehime ALASYA



Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda (KTSO) bir grup üye “Olağanüstü Genel Kurul” ısrarını sürdürüyor. Sanayi Odası yönetimi Tüzüğü işaret ederek talebin hukuk dışı olduğunu söylerken, Mali Genel Kurul’da “Olağanüstü Genel Kurul” önergesine imza atanlar ise farklı düşünüyor.

34. KIBSO Genel Kuru’nda ortaya çıkan Önergeyi imzalayanlar adına yazılı açıklama yapan Mustafa Ümit Ersözlü, seçim talimatı veren Olağanüstü Genel Kurul Kararı’nın yasal ve hukuka uygun şekilde alındığını iddia etti, uyarıda bulundu.

Ne olmuştu?

Odanın seçimsiz mali genel kurulundan “seçimli olağanüstü genel kurul” gündemi çıktığı açıklanmış, Sanayi Odası’ndan bir grup üye, 8 Ağustos’ta odanın Olağanüstü Genel Kurul’a gideceğini iddia etmişti.

KTSO Başkanı Candan Avunduk ise Oda’nın 4 Temmuz tarihli Olağan Mali Genel Kurulu’nda, sekiz üye tarafından önerge ile talep edilen “olağanüstü genel kurul” konusunda açıklama yapmış, konuyu değerlendiren Yönetim Kurulu’nun önergenin hiçbir yasal dayanağı olmadığı yönünde karar ürettiğini açıklamıştı.



Yeni bir açıklama

34.KIBSO Genel Kuru’nda ortaya çıkan Önergeyi imzalayanlar adına yazılı açıklama yapan Mustafa Ümit Ersözlü, seçim talimatı veren Olağanüstü Genel Kurul Kararı’nın yasal ve hukuka uygun şekilde alındığını kaydederek, uyarıda bulundu.

Genel Kurulun toplanması ve işlemlerin başlatılmasını talep eden Ersözlü, aksi halde çeşitli girişimleri olacağı uyarısında bulundu.

Genel Kurul kararı ile mevcut Başkan ve Yönetime yasal en kısa sürede üyeye çağrı yapıp seçimli Olağanüstü Genel Kurul’u toplama görevi verildiğini anımsatan Ersözlü, uygulamaya geçilmesini istedi.

Ersözlü, ülke sanayicilerinin ve toplum çıkarlarının korunması için gerekli girişimleri yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.