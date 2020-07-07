Sanayi Odası’nda ‘olağanüstü seçim’ gündemi

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) seçimsiz mali genel kurulundan “seçimli olağanüstü genel kurul” gündemi çıktı. Sanayi Odası’ndan bir grup üye, 8 Ağustos’ta odanın Olağanüstü Genel Kurul’a gideceğini iddia etti.

Sanayi Odası Eski Başkanı Ali Çıralı, Oda şemsiyesi altında 22 değişik sektör olduğunu ve tüm sektörlere eşit ilgi gösterilmediği gerekçesiyle ‘seçimli olağanüstü genel kurula gidilmesi’ önerisi yaptığını, bu durumdan rahatsız olan diğer sektör üyelerinin de bu öneriye onay verdiğini belirtti.

Genel Kurulda salt çoğunlukla bu önerinin kabul edildiğini belirten Çıralı, “Ben orada sadece sözcülük yaptım ve önergeyi verdim, bu çoğunluğun sesi oldu, kabul edildi.”dedi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ise ‘yanlı yönetim’ eleştirilerini kabul etmedi, iddiaları reddetti.

“Sanayi elektriğinde indirim konusu, sosyal sigorta desteği veya finans kaynağına verilen 36 ay vadeli kredi imkanları konusundaki taleplerimiz, tüm sektörleri gözeten taleplerdi.” diyen Avunduk, diğer sektörlere de aynı önemi verdiklerini ifade ederek, ortaya atılan iddialara anlam vermekte zorlandığını belirtti.

Sanayi Odası’na üye bazı sektör temcileri YENİDÜZEN’e konuştu. Kimi olağanüstü genel kurula gidilmesine onay verdiğini ifade ederken, kimi de yönetimden memnuniyet dile getirdi.

Bazı üyeler, ya güven tazelemek ya da yeni yönetimle devam etmek için seçime gidilmesinin iyi olacağı düşüncesinde olduğunu gerekçeleriyle anlattı.

Söz konusu gerekçeler arasında Oda’nın hükümetin açıkladığı ekonomik paketlere sessiz duruşuyla destek verdiği veya ‘yönetimde pasif kalındığı’, bunun yanlış olduğu görüşü yer aldı.

Bir diğer görüşte ise mevcut Başkan’ın süt sektöründeki duruşu işaret edilerek, tüm sektörlere aynı ilgi ve alakanın gösterilmesi gerektiği savunuldu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk:

“Herhangi bir sektörü başka bir sektörün önünde tutmadık, tüm sektörlere aynı önemi veriyoruz”

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası kurumsal yapısı ile yıllardır ülkemiz sanayicilerine hizmet vermektedir. Odamız yasa ile kurulmuştur ve hareket alanımızı yasal çerçeve belirlemektedir. Odamızın resmi açıklaması beklenmeden, bazı çevrelerin, olağanüstü genel kurul tarihi belirleyen açıklamalarını oldukça üzücü bulmakla birlikte, bu, Odamızın kurumsal yapısı ile bağdaşmayan bir davranış şeklidir. Genel Kurul sonucunda gelişen olayları değerlendirip resmi açıklamamızı yapacağız.

2. Ekonomik Paketle ilgili basında da yer bulan taleplerimizde, herhangi bir sektörü başka bir sektörün önünde tutmadık. Sanayi elektriğinde indirim konusu, sosyal sigorta desteği veya finans kaynağına verilen 36 ay vadeli kredi imkanları konusundaki taleplerimiz, tüm sektörleri gözeten taleplerdi. Sanayi Odası Yönetimi olarak, tüm sektörlere aynı önemi veriyoruz. Bu güne kadar, gerek hükümete tavsiye niteliğinde, gerekse sanayi ile ilgili yapmış olduğumuz basın açıklamalarından da takip edilebileceği üzere, tavrımız tüm sektörleri kucaklar niteliktedir. Ancak, asılsız iddialara cevap olarak belirtmek isterim ki, Sanayi Odası Başkanının süt sektöründe çalışıyor olması, bu sektörün sorunlarını çözmeyeceği anlamına gelmez. Süt erken bozulan ve saklanamayan bir üründür. Yıllardır süt sektöründe olan sorunlar maalesef salgınla birlikte ciddi oranda büyüdü. Bu sektörden geçinen binlerce insanın mağdur olmaması için, hükümet edenler, özellikle Tarım Bakanlığı, elinden geleni yapmış ve sektörü büyük bir kaostan kurtarmıştır. Bununla birlikte, tarafımıza ulaştırılan, içme suyu, plastik çöp poşeti ve zeytin/zeytinyağı konusunda üreticilerin yaşadığı sıkıntılar ve talepleri, en üst düzeyde hükümete iletilmiş ve takip edilmektedir. Buralarda da giderilmesi gereken sıkıntılar vardır. Ama tekrarlıyorum, odamızın ekonomik paketten talepleri ortadadır ve o taleplerde herhangi bir sektör diğer sektörün önünde değildir. "

Sanayi O dası Eski Başkanı A li Ç ıralı :

“Oda şemsiyesi altında 22 değişik sektör var, diğer sektörler bundan rahatsız oldu”

“Cumartesi günü mali genel kurulu ve faaliyet raporuydu. Bu sırada söz alıp mevcut eleştiriler yönelttim. Faaliyetleri yeterli bulmadığımı, tüm sanayileri değil de sadece yönetimde olanları etkileyen faaliyetlerinden diğer üyelerin rahatsız olduğunu dile getirdim. Bu son bir aydan beridir ayyuka çıkan bir sıkıntılı süreçti, ben bunu dile getirdim.

Bu sıkıntılar sosyal ulaşım grubundan da dile getiriliyordu ama bu grup da kapatılarak bazı sanayiciler susturuldu. Bu bazı sanayiciler için bardağı taşıran son damlaydı.

Esnaf ve Zanaatkârlar odası, diğer sivil toplum örgütleri bu durumları eleştirirken, Sanayi Odasının da buna destek vermemesi rahatsızlık uyandırdı. Bu rahatsızlıklar çerçevesinde geçen cumartesi yapılan mali genel kurulu toplantısı sonrasında böyle bir öneride bulundum. Genel Kurulla salt çoğunlukla bu öneri kabul edildi.

Sanayi odası şemsiyesi altında 22 değişik sanayi sektörü var. Ahşap, mobilya, inşaat, vb. değişik birçok sektör var ama son zamanlarda süt faaliyetleri yoğun olarak ortaya çıktı. Diğer sektörler bundan rahatsız oldu. Bu da bardağı taşıran son nokta oldu. Ben orada sadece sözcülük yaptım ve önergeyi verdim, bu çoğunluğun sesi oldu, kabul edildi.”

Mustafa Ersözlü: (Tuğla İmalatçısı Gürdağ Trd. Ltd.)

“Hellim ve süt konularındaki mücadeleye sonuna kadar katılıyoruz ama bu mücadele diğer sektörler için de verilmeliydi”

“Bu geçen dönemden bizler memnun değiliz. Açıklana 2 ekonomik paket oldu, sanayici faydasını görmedi. Güzel söylemlerin altı doldurulmadı, üyeler bu konuda sanayi odasını pasif buldu. Bu düzende sanayiciye çok bir getiri olmadı. 10 kuruşluk elektrik desteği, 25 kuruşa çekilmişti lk pakette, bu2.pakette değişmedi.

Yerli üretim, yerli ürünler desteklenmedi. En azından bu dönemde ithal ürünlere kısıtlama yapılmalıydı ama olmadı. Ama tüm bu konularda Sanayi Odası pasif kaldı. Hellim ve süt konularındaki mücadeleye sonuna kadar katılıyoruz ama bu mücadele diğer sektörler için de verilmeliydi.”

Ahmet Çeler: (Çeler Doğrama)

“Yeniden böyle bir sürece gidilmesi taraftarı değiliz”

“Yönetimden memnunuz, yeni yönetime gerek yok. Bu yerli üretim fonlarıyla ilgili, odanın baskı yapmadığıyla ilgili söylentiler var ama biz bu yönetimden ve Başkandan memnunuz, yeniden böyle bir sürece gidilmesi taraftarı değiliz.”

Hüseyin Ruso: (Giro Yatırm-ICY Su)

“Seçime gidip ya güven tazelemek ya da yeni yönetimle devam etmek daha iyi olacak”

“Olağanüstü genel kurula gidilmesine onay veren kişilerden biri de benim. Pandemi döneminde hükümetin ekonomik pakette üyelerimizin yeteri kadar desteklenmediğini düşünüyorum.

Yönetimin pasif kaldığı kanısındayım, bu nedenle yeniden seçime gidip ya güven tazelemek ya da yeni yönetimle devam etmek istediğimi söyledim.

Süt sektörüne verilen desteği de yadırgamadım ama bizim sektörümüzle ilgili de devletten hiçbir pozitif destek vermesini ve Sanayi Odası’nın buna daha çok destek vermesini umuyordum. Hükümet yumuşak yaklaşımdan anlamıyor, sanayi ”

Anıl İmre: (MEY İçecek sanayi)

“Yönetim ve Başkanın faydalı adımlar atıldığını düşünüyorum”

“Detaylı bilgiye sahip değilim ama bence yanlış olmuş, odada karşıt bir grup olabilir, 45 yıldır sanayiciyim, bugünkü yönetim kurulu ve çalışmalarında memnunuz. Bence odada bir haksızlık var. Bir önceki yönetim 10 kuruş olan elektrik teşvikini, bu ortamda olunmasına rağmen 25 kuruşa kadar çıkarıldı. En son açılan pakette 36 ay vadeli kredi imkanı sağlandı, bunların faydalı adımlar atıldığını düşünüyorum.

Başkan süt üreticisidir diye bu konulara daha fazla eğiliyor söylentileri yayılmış olabilir ama diğer sektörlere de gereken önem veriliyor. Zaten hem yönetimde hem de kurulda dertlerimizi dile getiriyoruz.”