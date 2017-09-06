Sanatın kalbi ‘Contemporary Istanbul’da atacak

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerinin, sanatçılarının, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, koleksiyonerleri ve sanatseverleri İstanbul’da bir araya getiren 12. Contemporary Istanbul (CI) 14-17 Eylül tarihleri arasında Akbank’ın desteğiyle gerçekleştirilecek.

İstanbul’u ve Türk sanatını dünya piyasasıyla buluşturan Contemporary Istanbul (CI), 14-17 Eylül tarihleri arasında, Akbank desteği ve Ferko ile Yıldız Holding ortak sponsorluğunda Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

12. yılında tüm dünyadan çağdaş sanatın en iyi örneklerini İstanbul’da bir araya getiren CI, sanatsal içeriği, estetik tavrı, VIP Programı ve ziyaretçi memnuniyetine yönelik üst seviyede hizmet farkı ile İstanbul’a değer katan uluslararası bir sanat platformu. CI, 12. edisyonunda 20'den fazla ilk defa katılan, toplam 73 galeri, yaklaşık 1,500 sanat eserini sergiliyor olacak. Amerika, İngiltere, İsviçre, İspanya, Fransa, Romanya, İran, İsrail, Çin gibi ülkelerden katılan galerilerin toplam 42’si yabancı.

Yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ı ağırlayacak olan Akbank Sanat Sergisi’nin yanı sıra, Ferko Signature için Refik Anadol’un özel olarak tasarladığı data painting eseri Winds of İstanbul da dikkat çekenler arasında. Fuarı ziyaret edecek çocukları da unutmayan Yıldız Holding, Ülker Çocuk Sanat Atölyesi ile küçük sanatseverleri de çağdaş sanata alıştıracak. CI’ın geleceği kucaklayan bir uzantısını oluşturan Plugin yeni medya bölümü ise “Natura Nova” başlıklı özel bir sergi ile karşımıza çıkacak. Ayrıca Güney Afrikalı sanatçı Ester Mahlangu’nun tasarladığı 12. BMW Art Car da İstanbul’da sanatseverlerin karşısına çıkıyor olacak.