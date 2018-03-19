 “Sanatçılarla Atölye Çalışması” ürünleri EMAA’da sergilendi

Kültür Dairesi, Güzel Sanatları Destekleme Kurulu tarafından desteklenen ve değerli üç sanatçı, Mürüvvet Türkyılmaz, Canan ve Neriman Polat ile “Sanatçılarla Atölye Çalışması” gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda çıkan ürünler, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde 17 Mart tarihine kadar sanatseverlerle buluştu. Sergide Bahire Deniz, Erm An, Kemal B. Caymaz, Mehmetemin Yıldızçoban, Necla E.Özoğul, Ozan Özgenler, Özgül Saygun, Raif Kızıl, Sinem Ertaner, Toya Akpınar ve Zehra Şonya’nın karışık teknik ve enstelasyonlardan oluşan eserleri yer aldı.

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), “Sanatçılarla Atölye Çalışması” projesinin hedefini; bir yandan dernek üyelerinin aynı mekanda yaratım sürecine girmelerini sağlamak, bu bağlamda birliktelikleri güçlendirerek aidiyet duygusunu geliştirmek; diğer yandan bilindik sanat forumlarını kullanarak her üyenin kendi içinde sınır genişlemeleri yaratmak ve farklı mecralara yönelerek üretimleri artırmak olarak özetlemiştir. Ayrıca metin yazarlığını Derya Ulubatlı’nın yapdığı iki dilde hazırlanan katalog ile de süreci belgelemek, irdelemek ve geleceğe not düşmek amaçlanmıştır.