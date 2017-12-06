Sanatçı Sümer Erek, Muharrem Özdemir’i sanat performansları ile andı 

İstanbul, Lefkoşa - Sanatçı Sümer Erek, 7 Aralık 1977 tarihinde İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek öğrenimini görürken siyasi bir cinayete kurban giden Muharrem Özdemir’in 40. ölüm yıldönümü anısına İstanbul ve Lefkoşa’da birer sanat performansı gerçekleştirdi.

Erek, ilk olarak, ülkücüler tarafından kaçırılıp kurşuna dizilen iki Kıbrıslı gençten biri olan Muharrem Özdemir için, Mimar Sinan Üniversitesi’nin boğaz sahilinde bir ‘Anı Duruşu’ gerçekleştirdi. ‘Anı Duruşu’nda, Özdemir’in, Ülmen Aygın tarafından çizilen tamamlanmamış portresi ve çekilen son fotoğrafından üretilen eserler görsel olarak kullanıldı.

‘Anı Duruşu’nun ardından, eserlerden biri kağıttan bir gemiye dönüştürülerek, o günkü adıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden Boğazın dalgalarına bırakıldı.

Erek, ikinci sanat performansını ise, Muharrem Özdemir’in doğup büyüdüğü şehir olan Lefkoşa’da gerçekleştirerek, surlar içindeki bir ara sokağı Özdemir’in özgün imajlarını taşıyan eserlerle donattı.

Muharrem Özdemir, Türkiye’yi 12 Eylül 1980 darbesine götüren kanlı süreçte yüksek öğrenimlerini görmekteyken öldürülen altı Kıbrıslı gençten biri idi.



Muharrem Özdemir, Ülmen Aygın ve üniversiteli arkadaşları. Aralık 1977 Istanbul



İstanbul boğazının dalgalarında kağıttan gemi



Lefkoşa'da bir ara sokak Özdemir’in özgün imajlarını taşıyan eserlerle donattı.



Sümer Erek tarafından Muharrem Özdemir anısına üretilen 'Yaşanmamış günlerin görselleri' sanat çalışmalarından örnekler