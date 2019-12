“Sanata daha çok değer vermeliyiz”

Dila ŞİMŞEK

32 yaşındaki Mert Metinkal, kamu görevlisi olarak çalışıyor. On senedir oyunculukla uğraşan Metinkal, birçok farklı oyunda bulunmuş. Güzelyurtlu Metinkal, “2010 yılında ise Güzelyurt Tiyatro Alpay Volkan Derneği'nde tiyatro oynamaya başlayarak oyunculuk hayatıma ilk adımımı atmış oldum” diyor.

“TAVDER'in ‘Bafta Bizim Mahalle’ isimli tiyatro oyununda yer almak unutulmaz anılarım arasında”

Oyunculuğa çocukluğundan beri ilgi duyduğunu ifade eden Metinkal, Güzelyurt Tiyatro Alpay Volkan Derneği'nde tiyatro oynamaya başladıktan sonra birkaç tiyatro derneğinin sergilediği oyunlarda da konuk oyuncu olarak yer almış. “Şunu belirtmek isterim ki; TAVDER'in ‘Bafta Bizim Mahalle’ isimli tiyatro oyununda yer almak unutulmaz anılarım arasında... Bu vesileyle Bafta Bizim Mahalle'de aynı sahneyi paylaştığım arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum…” diye konuşuyor.

“Oyunculukta kendini geliştirmenin sonu olmamalıdır”

Metinkal, “Canlandırılan her sahne bir deneyim ve her deneyim oyunculuğunuzu geliştirmenize büyük bir katkıdır. Her oyuncu, sürekli kendini deneyimleyerek geliştirmelidir. Oyunculukta kendini geliştirmenin sonu olmamalıdır. Bu yüzdendir oyunculukla ilgili karşıma çıkan her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum... Ülkemizde profesyonel oyunculuk eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkemizde yok denecek kadar az” şeklinde konuşuyor. Oyunculuğun zevkli olduğu kadar meşakkatli bir iş olduğunu ekliyor.

“Tabii ki her güzelliğin perde arkasında duran zorlukları da var”

En son İlker Ayrık'ın yönetmenliğini yaptığı Müstakbel Damat'ta oyuncu olarak yer alan Metinkal, set ortamının bambaşka bir dünya olduğunu söylüyor. “Tabii ki her güzelliğin perde arkasında duran zorlukları da vardır. Örneğin; sahne saatini beklemek bu bazen saatler sürebiliyor, Tekrar çekmek; aynı replikleri defalarca tekrarlamak, sözlerini unutmamak ve takılmamak. Bunlara ek olarak eğer bir projede oyuncu olarak yer alıyorsanız hayatınızla ilgili seyahat vb. gibi planlar yapamazsınız çünkü her an aranabilirsiniz” diyor.

“Üzülerek söylüyorum ki, ülkemizde sanata hiçbir şekilde sahip çıkılmıyor”

Metinkal, zorlu yollardan geçmeden başarıya ulaşılamayacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam ediyor: “Maalesef üzülerek söylüyorum ki, ülkemizde sanata hiçbir şekilde sahip çıkılmıyor. Dizi sektöründen tutun da tiyatro sanatına kadar... Sanata değer vermeyen bir ülke insanına değer vermeyen bir ülke demektir... Umut ederim ki en yakın zamanda ülkemizde de sanat ve oyunculuk sektörü için gerekli tüm adımlar atılır. Geleceğe yönelik en büyük hayalim, profesyonel ortamlarda kaliteli dizi veya sinemalarda yer alabilmek ve oyunculuk alanında kendimi daha ileriye taşıyabilmektir”