Sanat yolunda 7 gencin ilk deneyimleri

Mustafa ERKAN

Sanat aşığı 7 çocuk ve genç sanatçı adayının oluşturduğu “Yeni Renkler Grubu” ilk karma resim sergisi 6 Kasım Salı akşamı açıldı. Ülkemiz sanat hayatına taptaze bir can getirmeye hazırlanan Yeni Renkler Grubu, birkaç yıldan beridir çalışmalarına devam ediyor. Ağırlıklı olarak tuval üzerine akrilik boya eserlerin çalışıldığı sergi, Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi, Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman tarafından Lefkoşa Saçaklı Ev’de açıldı. Canlı müzik eşliğinde yapılan açılış kokteyline ilgi büyük oldu. Bu kez minikler büyükleri sanat ortamında buluşturdu. Sergide Alya Şair, Ateş Noburdalı, Burcu Ekizoğlu, Delfin Soykan, Demir Köycü, Seden Abu Kishik ve Yağmur Özkan’ın eserleri izleyici ile buluştu.

“MİNİK ÇOCUĞUN RUHU BENDİM”

Sergi organizasyonunu üstlenen ve bu çocuklar sayesinde kendi çocukluk hayallerini de gerçekleştirmiş olduğunu belirten resim öğretmeni Ozan Özgenler; “Çocukların yaşayacağı bu deneyimin onların özgüvenini pekiştirmede çok etkili olacağını” belirterek, “öğretmenlik hayatımda edindiğim deneyimler sonucunda bu sözün çok değerli olduğuna inandım. Minik yüreklerin derinlerine dokunarak içlerindeki gücü ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmak oldukça büyüleyici sonuçlar verebiliyor. Bu dokunuşların (bunlara deneyim de diyebiliriz) zaman geçtikçe yaşamımızdaki en kalıcı izler olduğunu fark ediyoruz. Sahip olabileceğimiz tüm maddesel kazanımlar, hatta insanlar geçici oluyor. Deneyimi ise ‘anlıyoruz’ve kalıcı oluyor. Bu sergi bir başlangıç olarak çocukların bizlere potansiyellerini gösterebilmeleri açısından çok değerlidir” şeklinde konuştu.

Özgenler geceden sonra yaptığı açıklamada da “O geceki minik çocuğun ruhu bendim...” derken, “en güzel hayallerimden birinin, bir şekilde gerçekleşme sebebi olan herkese gönülden teşekkür” etmeyi de ihmal etmedi.