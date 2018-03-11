Sanat Festivali'nde yapılan eserler sergilenmeye başladı

Gazimağusa Belediyesi’nin 2'ncisini düzenlediği Uluslararası Mağusa Sanat Festivali’ne katılan sanatçıların eserleri, dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sergilenmeye başlandı.



Gaziğmağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan, Etiyopya, Ukrayna, Azerbeycan, Sırbistan, Kazakistan, Mısır, Rusya, Ürdün, Hindistan Özbekistan, Türkiye ve ülkemizden 22 sanatçı Mağusa Gelişim Akademisi’nde bir hafta boyunca halkın izlenimine açık olan atölye çalışmasında eserlerini üretti.



Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bu ürünlerle açılan sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.



Acı: "Ambargolar sanatsal açıdan delindi"



Açılış etkinliğinde konuşan Mağusa Kaymakamı Dürdane Acı, sanat festivaliyle ülkemize uygulanan ambargoların sanatsal açıdan delindiğini ve ülkemizin 11 ülkede tanıtılma imkanı yakaladığını ifade etti.



Arter: "Mağusa'ya çok güzel eserler kazandırdık"



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, bu çalışma neticesinde Mağusa'ya çok güzel eserler kazandırdıklarını kaydetti; Mağusa sanat müzesinin açılması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.



Arter, Mağusa’nın kültür sanat başkenti iddiasının çok büyük bir heyecan ve görev olduğunu, bu görevin daha ileriye nasıl taşınabileceğini her zaman düşündüklerini de söyledi.



Albayrak: "Festival hem ülkemizde, hem de dünyada ses getirecek vaziyette"

Komite Üyesi Arif Albayrak ise, 2.’sini gerçekleştirdikleri festivalin hem ülkemizde hem dünyada ses getirecek bir niteliğe sahip olduğunu belirtti.



Albayrak, 2. yıl sonunda 100 resmin Mağusa’ya kazandırılmasının büyük bir çaba sonucunda olduğunu söyledi ve kültür-sanatın başkenti iddiasında olan Mağusa’nın sanat müzesi için bir başlangıç yapması gerektiğini kaydetti.