'Sanat ambargo tanımadı'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazimağusa 2. Uluslararası Sanat Festivali’ne katılmak üzere KKTC’de bulunan sanatçı ve akademisyenleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, festival organizasyonunun, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ambargo tanımadığının bir kanıtı olduğunu kaydetti.

Organizasyon komitesi üyesi Arif Albayrak ve küratör Zühre Özkaraman'ın eşlik ettiği heyette, Bulgaristan, Etiyopya, Azerbaycan, Kazakistan, Mısır, Rusya, Ürdün, Hindistan, Özbekistan, Türkiye ve KKTC olmak üzere 11 ülkeden 22 sanatçı yer aldı.

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’nde sanatçılar, yarın saat 18.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılacak sergiyle eserlerini sergileyecekler.

Arif Albayrak, Cumhurbaşkanı’nın kabulünde yaptığı konuşmada, 2. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali ile Çağdaş Sanat Galerisi’nin temellerini oluşturmayı hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kültür ve sanata geçmişten beri duyarlılık gösterdiğini ve her zaman destek olduğunu söyleyerek teşekkür etti.