Sanal yatırım yarışması Investimate 2018 başladı

Turkish Yatırım A.Ş ana sponsorluğunda, Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) desteğiyle bu yıl 4.’sü gerçekleşen sanal yatırım yarışması “Investimate 2018”, 12 Mart-20 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kayıt yaptırabildiği Investimate 2018’e bu yıl Kuzey Kıbrıs’taki öğrenciler ile birlikte İngiltere’de eğitim gören Türk öğrenciler de başvuru yapabilecek.

Birden fazla yatırım enstrümanını bir arada bulunduran Türkiye’nin en kapsamlı sanal yatırım yarışması Investimate 2018’de yarışmacılar, 6 hafta boyunca Borsa İstanbul'dan alınan anlık verileri kullanıp Vadeli İşlem Opsion Piyasası’nda (VİOP) ve Pay Piyasalarında yatırım yaparak hesaplarına yüklenen sanal 100 bin TL'lerini artırmaya çalışacaklar.

Bu yıl yarışma platformuna eklenen İngilizce dil seçeneği ile yabancı öğrencilerin de katılabileceği yarışma sonunda en başarılı öğrencilerin finansal raporları uzman jüri tarafından incelenerek finalistler belirlenecek. Düzenlenecek final töreninde finalistlerin strateji sunumlarına göre kazanan öğrenciler ödüllendirilecek. Yarışmanın kazananlarını bu yıl yine birbirinden değerli ödüller bekliyor. Türk Bankası’nın KKTC sponsoru olarak destek verdiği yarışmanın KKTC 1.’si, Avrupa’da Frankfurt Merkez Bankası Gezisi ile birlikte 2.500 TL nakit para ödülünün sahibi olacak. KKTC 2.’si 1.500 TL nakit para, KKTC 3.’sü 1.000 TL nakit para, KKTC 4.’sü ve KKTC 5.’si uçak bileti kazanırken dereceye giren 5 öğrencinin tümüne staj ödülü de verilecek.

Üniversitelerin özellikle iktisat, işletme, bankacılık-finans, ekonomi, endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışma için http://investimate.buik.net web adresinden ücretsiz kayıt yaptırılabilir ve detaylı bilgi alınabilir.