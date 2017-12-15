‘Sanal kumar’dan 5 tutuklu daha!
Girne’de ‘sanal kumar’ ile ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon genişledi
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Girne’de ‘sanal kumar’ ile ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon genişledi, ‘internet üzerinden kumar oynattıkları’ şüphesi ile 5 kişi daha tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerinin baş harfleri C.K(45), M.N.G(34), B.T.U(25), E.Ü(21), N.P(38) olan 5 kişi bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.
Hatırlanacağı üzere Ekim ayında da ‘sanal kumar’ nedeniyle 10 kişi tutuklanmış, teminatla serbest kalmıştı.
Fotoğraf: ARŞİV
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Etiketler : SANAL KUMAR, MAHKEME, İNTERNET
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