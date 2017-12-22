‘Sanal kumara’ 1 tutuklu daha!

Polis Genel Müdürlüğü’nün aylardır ‘sanal kumar’ ile ilgili yürüttüğü soruşturma derinleşti, Lefkoşa’da 32 yaşındaki isminin baş harfleri B.İ olan bir kişi tutuklandı.

B.İ’nin Lefkoşa’da internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere, yine internet üzerinden oluşturdukları ‘Vuzu’ kod isimli sanal parayı satmak suretiyle sitelere finansal hizmet sağladığı tespit edildi.

Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.