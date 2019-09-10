Sanal betten milyonlarca gelir

Girne'de sanal bet operasyonu ile ilgili aralarında iş insanı B.A'nın da tutuklu bulunduğu 9 kişi ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Polis, dikkat çeken yeni bulguları mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, 29 Ağustos tarihinden bugüne 13 farklı yere baskın yaptıklarını, 52 kişiden ifade aldıklarını 63 kişinin sorgulandığını söyledi. Is insanı B.A.nın olduğu tespit edilen kale ve 'Dobra Bet' isimli bahis sitesinde çalışan 108 kişinin olduğunu 80 kişinin bilgilerine ulaştıklarını 60 kişinin de kimliğini tespit ettiklerini ifade etti.

29 kişinin ifadeye çağrıldığını kaydeden Suiçmez B.A.ya ait yeni bir işletme daha tespit ettiklerini kaydetti. Suiçmez, kale bette 2018 ile 2019 yılı döneminde yasa-dışı betten 39 milyon 595 bin TL gelir, 25 milyon 20 bin 314 TL gideri olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Polis çavuşu, dobra bette ise 9 milyon 152 bin 386 TL gelir, 6 milyon 724 bin 924 TL gideri olduğunu söyledi.

Polis 28 kişiye ulaşılmaya çalıştığını bu kişilerin tutuklanacağını beyan ederek 45 kişinin yaşa dışı bahis siteleri ile ilgili ifade verdiğini kaydetti. Dobra ve Kale Betin 2017den bu yana faal olduğunu kaydeden polis, isletme için de geriye dönük bir çok kamera görüntüsünün silindiğini belirtti.

Zanlı B.A.nın diğer 6,zanlılarla bir mekanda toplantı yaptıklarını tespit ettiklerini söyleyen polis çavuşu bankaya yatırılan gelirlerden yapılan nakit çekilişlerle ilgili 2 kişini daha tespit ettiklerini kaydetti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettigini kaydeden polis, 8 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Meltem Dündar, zanlıların soruşturma kapsamında 8 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.