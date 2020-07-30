“Sanal betten 45 Bin TL elde etti”

Sanal bet sitelerinden kazanılan paraları toplarken yakalanan zanlı M.P. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu bulguları aktardı. Davulcu zanlının “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek soruşturması kapsamında tutuklandığını söyledi. Polis 29 Temmuz 2020 tarihinde Girne’de sakin zanlının, Şans Oyunları Yasasına Aykırı olarak Dış Finans Hizmeti verdiği İnternet üzerinden bahis ve kumar sitelerinin, bu yasadışı faaliyetlerden elde ettikleri suç gelirlerini sisteme sokmak için kullandıkları üçüncü şahıs hesaplarındaki paraları topladığı esnada Banka önünde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının tasarrufunda konu yasadışı faaliyetten elde edilen toplam 45,000 TL para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Davulcu başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve zanlının tasarrufunda bulunan 3. şahıslara ait banka kartlarının araştırılacağını ayrıca telefon incelemesinin olacağını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)