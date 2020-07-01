Sanal bet için kullanılan kartları satamadan yakalandı

Yasadışı sanal bet suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli ifade veren polis memuru Esra Kasap, olguları aktardı. Polis, zanlı S.T.’ye “Şans oyunlarına aykırı hareket” suçlaması getirildiğini belirtti.

Polis, 30 Haziran tarihinde Lefkoşa’da Gümrük ambarında MNG Kargo aracılığı ile zanlı S.T.’nin kargo paketinin içindeki kot pantolonun içine gizlenmiş halde yasadışı faaliyet gösteren sanal bahis sitelerinde kullanıldığına inanılan 21 adet farklı bankalara ait banka kartlarının bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Kasap, zanlının sözlü olarak “İşsizim kartları müşteri bulup, satacaktım” dediğini belirtti. Polis, kartların aktif olup, olmadığının araştırılması gerektiğini, ayrıca zanlının cep telefonunda kartlarla ilgili iki kişinin bağı olduğunun belirlendiğini söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.