Savcılığın ilk tanığı A.K., 1 yıl boyunca yaşa dışı iş yaptığını, polis baskınında öğrendiğini söylerken, çalışma iznine de ‘reklamcı’ yazıldığını ifade etti… Aynı tanık, kendilerinden sorumlu kişinin takma isim kullandığını ve patronlarının Bulut Akacan olduğunu da çok sonra öğrendiğini kaydetti.

Devrim DEMİR

Girne’de Mali Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşen operasyonda, yaşa dışı sanal bahis oynattığı tespit edilen ve aralarında iş insanı Bulut Akacan'ın da bulunduğu 11 kişi hakkındaki davanın ön duruşması Girne Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Savcılığın ilk tanığı A.K., 1 yıl boyunca yaşa dışı iş yaptığını, polis baskınında öğrendiğini söylerken, çalışma iznine de ‘reklamcı’ yazıldığını ifade etti… Aynı tanık, kendilerinden sorumlu kişinin takma isim kullandığını ve patronlarının Bulut Akacan olduğunu da çok sonra öğrendiğini kaydetti.

Dava, yeni tanıkların dinlenmesi ile yarın devam edecek.

2 tanık dinlendi…

Bugünkü dava duruşmasında, zanlılar Bulut Akacan,O.E., N.Ş., N.C.E., B.Ç., I.Ö., E.H.A., E.Ç., B.A., A.D., D.V., ve H.Y.G., mahkemede hazır bulundu.

Savcılık sanık listesine 4 kişiyi daha ekleyerek, biri Dobra Bet çalışanı olmak üzere 2 kişiyi tanık olarak kürsüye çıkardı.

Tanık A.K: “Yasa dışı bir iş yaptığımı polis baskınında öğrendim”

Dobra Bet çalışanı A.K., paraya ihtiyacı olduğu için 3 bin TL maaş ve 300 TL yemek parasına işe başladığını anlattı. Tanık A.K., 1 yıl boyunca yaşa dışı iş yaptığını polis baskınında öğrendiğini çalışma iznine ‘reklamcı’ yazıldığını söyledi.

Tanık A.K., kendilerinden sorumlu kişinin takma isim kullandığını ve patronlarının Bulut Akacan olduğunu da çok sonra öğrendiğini kaydetti.

Savcılık yeni tanıklarının dinletilmesi için gün talep etti. Yargıç Meltem Dündar davayı yeni tanıkları dinlemek üzere 18 Şubat tarihine erteledi, 11 sanığın teminatla serbest, Bulut Akacan'in ise tutukluluğunun devam etmesine emir verdi.