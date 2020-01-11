Sanal bet davası 17 Ocak’ta
Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için yeni bir tarih belirlendi.
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Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı B.A. ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan O.E., N.Ş., N.C.E., B.Ç., İ.Ö., E.H.A., E.Ç:, B.A., H.Y.G. dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için yeni bir tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 17 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.
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‘Yasa dışı bahis’ duruşmaları 10 Ocak’ta başlıyorGirne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı B.A ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan O.E, N.Ş, N.C.E, B.Ç, İ.Ö, E.H.A, E.Ç, B.A, H.Y.G bugün mahkemeye çıkarıldı.