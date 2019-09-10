TUTUKLANMASI MUHTEMEL İSİMLER VAR… Olayla bağlantılı birçok isim tespit eden polis, tutuklanması muhtemel kişilerin kimlik bilgilerine ulaştı. 108 çalışanı olduğu tespit edilen iki sanal bahis sitesi ile ilgili 29 kişi ifade vermeye çağırıldı.

Devrim DEMİR



Girne’deki yasa dışı sanal bahis operasyonunda, yalnızca iki işletmeden bir yıllık gelirin 50 milyon TL’ye yakın olduğu açıklandı, polis banka hesaplarını incelemeye aldı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube ekiplerinin 29 Ağustos tarihinde Girne’de başlattığı ‘Sanal bet’ operasyonu ile ilgili soruşturma genişledi. Aralarında iş insanı B.A.’nın da bulunduğu 9 kişi hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, polis birçok önemli emarelere ulaştı.

Akacan İşletmeleri içinde, 2017 yılından bu yana faaliyette olan ‘Dobra ve Kale’ bet isimli sanal bahis sitelerinden elde edilen 1 yıllık gelir ve gideri tespit eden polis, mahkemede bu miktarları açıkladı.

İşletme içinde birçok kamera görüntüsünün silindiğini de ifade eden polis, kamera görüntülerinin uzman tarafından inceleme altına alındığını kaydetti.

Polis, alınan 8 günlük sürede iş insanı B.A.’nın mesele ile bağlantılı tutuklu olan birçok zanlı ile bir mekânda toplantı yaptıklarını kaydetti.

Yönetiminde sahte plakalı lüks araçla yakalanan zanlı H.Y.G.’nin ise iş insanı B.A.’nın kiralık şirketinde işçi olarak çalıştığı tespit edildi.

Zanlılar, O.E., E.A., İ.Ö., E.Ç., A.N.Ş., B.Ç., N.E., B.A., ve H.Y.G., ek tutukluluk talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

2 bahis sitesinde 108 çalışan tespiti

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların zanlının ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi’ ve ‘şans oyunları yasasına aykırı hareket etmesi’ suçlarından tutuklandıklarını anımsattı.

Tahkikatın 11 gün önce başladığını ifade eden Suiçmez, 13 farklı yere baskın yapıldığını, 52 ifade alındığını 63 kişinin sorgulanarak 21 bankaya, Motorlu Araçlar ve Vergi Dairesi’ne gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi.

‘Dobra’ ve ‘Kale’ bet sanal bahis sitesinde toplam 108 kişinin çalıştığını, 80 kişinin bilgilerini temin ettiklerini ifade eden Suiçmez, 60 kişinin kimlik bilgilerini tespit ettiklerini 29 kişinin ifadeye çağrıldığını bu zanlılardan birinin ise 5 Eylül tarihinde tutuklanarak şuan huzurda olduğunu belirtti.

İki bahis sitesinin gelir ve gideri dudak uçuklattı

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, işletmeciliğini iş insanı zanlı B.A.’nın yaptığını tespit ettikleri iki farklı isimdeki sanal bahis sitelerinin bir buçuk senelik gelir ve giderlerini tespit ettiklerini kaydetti.

Suiçmez, ‘Kale bet’ isimli siteden 2018/2019 Ağustos ayını kapsayan dönemde, yasa dışı olarak elde edilen gelirin 39 Milyon 595 bin TL olduğunu, giderinin ise 25 Milyon 20 bin 314 TL olduğunu ifade etti.

Polis çavuşu aynı şekilde, ‘Dobra’ bet isimli bahis sitesinin gelirinin ise 9 Milyon 152 bin 386 TL , giderinin 6 Milyon 724 bin 924 TL olduğunu belirtti.

Suiçmez: Yeni bir işletmeye ulaşıldı

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade eden Suiçmez, zanlı B.A.’ya ait bir işletme daha tespit ettiklerini, bu işletmeyle bağlantılı 28 kişiye ulaşılmaya çalıştığını belirtti.

Ulaşılacak kişilerden alınacak ifadeler doğrultusunda, tahkikatın seyrinin değişebileceğine dikkati çeken Suiçmez, 45 kişinin ‘Yasa dışı bahis’ siteleri ile ilgili ifade verdiğini söyledi.

İki bahis sitesinin gelirlerinin, farklı hesaplardan yürütüldüğünü tespit ettiklerini kaydeden Suiçmez, bankalarla birçok yazışmanın sağlandığını kaydetti.

B.A.’nın kamera görüntüleri tespit edildi

Akacan İşletmeleri’nde tespit edilen kamera görüntülerinin geriye dönük silindiğini kaydeden Suiçmez, zanlı B.A.ile birkaç zanlının bir mekânda toplantı yaptıklarını ve bu kamera görüntülerinin tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Geriye dönük kayıtların silindiğine inanıldığını ifade den polis çavuşu, kamera görüntülerinin uzmanlar tarafından incelendiğini kaydetti.

Polis: Akacan İşletmeleri ile ilgili geniş tahkikat başlatıldı

Suiçmez, zanlı B.A.’nın çok sayıda işletmesi olduğuna değindi. Olayla bağlantılı çok sayıda aranan ismin olduğunu, ifadeler doğrultusunda tutuklanması muhtemel kişilerin olduğuna dikkati çeken Suiçmez, Akacan İşletmelerinin çok sayıda olduğunu, bunların gelirleri ile ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını söyledi.

‘Sahte plakalı’ aracın değeri 500 bin TL

Polis Çavuşu Suiçmez, 5 Eylül tarihinde sahte plakalı lüks araçla yakalanan zanlı H.Y.G.’nin iş insanı zanlı B.A.’nın kiralık araç şirketinde işçi olarak çalıştığına dikkati çekerek, kullandığı aracın değerinin 500 bin TL olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Tüm çalışanların gelirleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını, banka hesaplarının inceleneceğini kaydeden Suiçmez, sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin yatırıldığı bankada yüklü miktarda çekiliş yaptığı tespit edilen 2 kişi olduğuna vurgu yaptı.

Soruşturma genişliyor

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, soruşturmanın genişletildiğini 21 bankadan cevap beklendiğini birçok kişinin arandığını ifade ederek 8 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Avukatlar tutukluluk süresine itiraz etti

Avukat Mustafa Şener ve Kıvanç Rıza polisin talep ettiği 8 günlük ek sürenin gereksiz olduğunu savundu. Avukat Mustafa Şener, polisin tahkikatla ilgili ön yargılı davrandığını öne sürerken, avukat Kıvanç Rıza, tutukluluğu devam ettirecek bir durumun olmadığını belirtti.

Dündar: “Tahkikat oldukça genişledi”

Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın daha da genişlediğine dikkati çekerek polisin alınan tutukluluk süresinde yeni bilgilere ulaştığını, soruşturmaya dahil yeni para miktarları tespit edildiğini söyledi.

Dündar, zanlı H.Y.G.’nin kullanımındaki sahte plakalı aracın suç geliri olup olmadığının araştırıldığını ifade ederek, bankalardan yüksek meblağlı çekilişlerin yapıldığına dikkati çekti. Tahkikatın oldukça genişlediğini kaydeden Dündar, bu sürede polisin süreye ihtiyacı olduğunu belirterek zanlıların soruşturma amaçlı 8’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.