‘Sanal bahis zanlıları’nın 6’sı teminata bağlandı

Yasa dışı sanal bet soruşturmasında tutuklu bulunan O.E, N.Ş, N.C.E, B.Ç, E.H.A ve E.Ç dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.00 sıralarında Girne’de FEO Elegance isimli siteye operasyon düzenlediklerini, bulunan O.E, N.Ş, N.C.E, B.Ç, E.H.A ve E.Ç’nin tutuklandığını anımsattı.

Operasyonda sitenin 805 numaralı dairesinde yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini belirten polis, 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlı O.E’nin yasa dışı bahis gelirlerinin aktarıldığı şirketin direktörü, zanlı E.H.A’nın vardiya sorumlusu olduğunu, diğer zanlıların ise canlı destek call center elemanları olduğunu ifade etti.

Polis, zanlı O.E’nin KKTC vatandaşı olduğunu, zanlılar N.C.E ile E.Ç’nin ülkede turist olduklarını, zanlı E.H.A KKTC vatandaşı ve diğer zanlılar N.Ş ile B.Ç’nin öğrenci olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, O.E’nin 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlılar E.H.A, N.Ş, N.C.E ve E.Ç’nin 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve her zanlı için ikişer kefilin 75’er bin TL imzalaması, askıda davası olan B.Ç’nin ise 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile teminata bağladı. (Evrim Kamalı)