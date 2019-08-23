Samsun'da sel felaketi: 2 ölü

Türkiye'nin Samsun ilinde sağanak yağış sonrası meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, NTV canlı yayınında şunları söyledi;

"Vefat eden arkadaşlarımız sele kapılarak vefat etti, başka kaybımız yok. Heyelan ve taşkınla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 2 vatandaşımızı kaybettik. Başka bir kayıp ihbarımız yok. Yağmurla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre akşam 21 civarına kadar yağmur olabilir" diye konuştu.