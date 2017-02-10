“Şampiyonluktan daha önemli bir olaydı”

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de son üç maçta sadece 1 puan alabilen GAÜ Çetinkaya’da zorlu Lefke deplasmanı için hazırlıklar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Metehan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdiği idmanla hazırlıklarını devam ettirirken, takımın deneyimli teknik direktörü Mehmetali Özgürgün YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı.

Özgürgün: “Takım içinde huzursuzluk vardı”

Takımın devre arası yaşadığı değişimi değerlendiren Mehmetali Özgürgün, “Bizim takımımızda da büyük bir değişim yaşandı. Puan kayıplarının olacağını biliyorduk. Sonuçta ilk 11’de 7-8 oyuncu değişti ve genç oyuncularla yola devam ediyoruz.”dedi. Binatlı maçından sonra şampiyonluğun olmayacağını hissettiklerini söyleyen Mehmetali Özgürgün, “Gerek iç gerekse de dış güçler bize bunu hissettirdi. Binatlı maçından sonra önümüzdeki yılların takımını kurma yoluna gittik çünkü takım içinde huzursuzluklar vardı. Ben bu hamlenin Çetinkaya açısından olumlu olacağına inanıyorum. Zaten bunu da antrenmanlarda şu anda görüyoruz. Antrenmanların havası değişti, herkes mutlu ve huzurlu.”dedi.

“Camianın içerisinden gelmem omuzlarımda ağırlığı hissettirdi”

Sezon sonuna kadar olan süreçte puan kayıpları yaşayacaklarının bilincinde olarak bu hamleyi yaptıklarını vurgulayan Özgürgün, “Önümüzde yine de hedeflerimiz var. Tüm ağırlığımızı kupaya verdik. Ligde de en kötü ikincilik bizim olsun istiyoruz. Ben karakter olarak genç oyuncularla oynamayı daha çok seviyorum. Çünkü genç oyuncu açtır, başarı ister.”dedi. Bu revizyona Çetinkaya’nın ihtiyacı olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, “Bu Çetinkaya’nın şampiyonluklarından daha önemli bir hamleydi. Benim camianın içerisinden gelmem de omuzlarımda bu ağırlığı bana hissettirdi.”dedi.

“Lefke’ye kazanmaya gidiyoruz”

Pazar günü karşılaşacakları Lefke maçını değerlendiren Özgürgün, “Karadağ deplasmanı her zaman zordur. Ancak biz Lefke’ye kazanmak için gidiyoruz. Kesinlikle tek düşüncemiz ve konsantrasyonumuz bu yönde.”dedi.

“Akova şanslı kura değil”

Kupada eşleştikleri 1.Lig ekibi Akova hakkındaki görüşlerini de belirten deneyimli teknik adam, “Herkes kolay kura çektik diyor ama bana göre yanılıyorlar. Futbolda böyle maçların çok daha zor olduğunu çok gördük. Bana göre şanslı bir kura değil. Baktığımızda benim üç gol yediğim MTG’ye 5 gol atan bir takım var. Çok tecrübeli ve Süper Lig’de forma giymiş oyuncuları var.”dedi. Akova’nın 1.Lig ekibinin olmasının bir şeyi değiştirmediğini söyleyen Özgürgün, “Bu oyuncular GAÜ Çetinkaya karşısına çıkacak. Özellikle genç oyuncular böyle maçlara çok daha farklı motive olur. Bildiğin rakiple oynamak daha kolaydır ancak bilmediğin ve karşılaşmadığın bir rakiple oynamak zordur.”dedi. Yine de tüm zorluklara rağmen kupaya odaklandıklarının altını çizen GAÜ Çetinkaya teknik direktörü, “Hedefimiz kupayı kazanmaktır, ligde de ikinciliği almaktır.”diye konuştu.