Şampiyonluk Mağusa’ya gitti

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu bir ilki gerçekleştirerek teniste deplasmanlı lig düzenledi. Yedi takımın katıldığı lig mücadelesi sonunda 2018 – 2019 sezonu şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oldu.

Ciddi Home’un ana sponsor olarak destek verdiği ve ilk kez oynanan lig mücadelesine Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefkoşa Şehir Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takımları katılım gösterdi.

ŞAMPİYON GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

Ligin 12’nci haftasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni 7-2 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Ligde oynanan son hafta maçlarının ardından sıralama netleşti. Gazimağusa Belediyesi Tenis kulübünün ardından ligi Lefkoşa Şehir Kulübü ikinci olarak tamamladı.

KASAPOĞLU: “BAŞARI KENETLENEREK GELDİ”

Elde edilen başarı ile ilgili açıklama yapan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu, şampiyonluğun birbirlerine kenetlenerek geldiğini vurguladı. “Yönetim kurulu ve sporcuların biz bir takımdan fazla aileyiz hissiyatı ile kenetlenerek, inanarak ve çok çalışarak şampiyonluğu hak ettiklerine inandıklarını” söyledi. Kasapoğlu, alt yapı başarılarının yanında, büyükler liginde gelen bu başarının mimarlarının oyuncuları ile antrenörleri ve çalışanlarını kutlayarak “Şimdi şampiyonluğu doya doya kutlama zamanı olduğunu, ancak çalışmalarının ara vermeden süreceğini” söyledi. Açıklamada Kasapoğlu, gerektiği zaman tereddüt etmeden gerekli hamleleri yaparak GMB Tenis Kulübünü daha da iyi yerlere getireceklerinin altını çizdi.