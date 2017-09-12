Şampiyonluk küçük kartalların

Yenicami Ağdelen Kulübü Akademi tarafından organize edilen ve 2009 – 2010 doğumlu sporcuların mücadele ettiği turnuvada siyah beyazlılar şampiyon oldu.

Yusuf Kaptan Sahası’nda Pazar akşamı düzenlenen turnuvaya Yenicami’nin yanı sıra Binatlı, Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği, KKTC Galatasaray Futbol Okulu ile KKTC Beşiktaş Futbol Okulu katıldı. İki grup halinde ayrılan takımlar arasındaki mücadele sonunda Yenicami ile Doğan Türk Birliği finalde mücadele etti. Final karşılaşmasının normal süresi 3-3 eşitlikle sonuçlanırken, seri penaltı atışları sonunda rakibine 5-4’lük skorla üstünlük kuran Yenicami Akademi şampiyon oldu. Doğan Türk Birliği’nin ikinci olarak tamamladığı turnuvada KKTC Beşiktaş Futbol Okulu üçüncü, Galatasaray Futbol Okulu da dördüncü olma başarısı gösterdi.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.