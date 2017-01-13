Şampiyonluk HTL ve LTL’nin

Eren ŞİŞİK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liselerarası Hentbol Şampiyonası’nda şampiyonlar belli oldu. Kızlarda Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL), erkeklerde de Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) şampiyonluk ipini göğüsledi.

HTL üst üste 5’inci kez

CIU Arena’da oynanan final karşılaşmasında ilk maç erkekler arasında oynandı. Nefesleri kesen maçta Lefkoşa Türk Lisesi, Yakın Doğu Koleji’ni 24-23 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu maçın ardından ise kızlar finali oynandı. Son yıllarda şampiyonluklara ambargo koyan Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Yakın Doğu Koleji karşısında fazla zorlanmadı ve sahadan 21-13’lük üstünlükle ayrılarak 5’inci kez arka arkaya şampiyon oldu.

Maç sonunda büyük coşku yaşayan hentbolcular, sevinçlerini öğretmenleri ve arkadaşları ile kutladı. Gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Üçüncüler belirlendi

Final maçlarının yanı sıra hentbolda üçüncülük maçları da oynandı. Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’ndaki karşılaşmalarda kızlarda Anafartalar Lisesi, erkeklerde de Haydarpaşa Ticaret Lisesi üçüncü oldu. Anafartalar Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi’ni 27-24 mağlup ederken, Haydarpaşa Ticaret Lisesi de Namık Kemal Lisesi’ni 17-13 ile geçti.