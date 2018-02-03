Şampiyonluk DAÜ'nün
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Ligi'nde mutlu sona Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ulaştı.
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Ligi'nde mutlu sona Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ulaştı. Final serisi üçüncü maçında rakibi Yeni Erenköy'ü mağlup eden DAÜ seriyi 2-1 yaptı. Serinin üçüncü maçı dün akşam Mağusa Arena'da oynandı. Kazanılmış iki maç esasına göre oynanan serinin son maçına 1-1'lik eşitlikle girilirken, Yeni Erenköy'ü 3-0'lık skorla mağlup eden DAÜ şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyon DAÜ'ye ve ikinci Yeni Erenköy'e kupa ve madalyalarını Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Zabit verdi.
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