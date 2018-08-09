Şampiyonluk coşkuyla kutlandı

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği, Türkiye Süper Ligi’nde 21. şampiyonluğu kazanan takımları Galatasaray’ın başarısını Hamitköy’deki Meril Restoran’ta kutladı.

Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler Türkiye’den getirilen şampiyonluk kupasının yer aldığı gecede tezahüratlar ve marşlar söyleyerek büyük coşku yaşadılar.

Ergün Pembe, Evren Turan ve Ahmet Sivri de geceye ayrı bir coşku kattı

Geceye dernek eski başkanlarından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile dernek yetkilileri, eski başkanları ve dernek üyeleri katılırken, Türkiye’den gelen GS Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik, Florya Tesisler Sorumlusu Sabit Sır’ın yanında eski futbolcular Ergün Pembe ve Evren Turan coşkuya ortak olan isimlerdendi.

Mardin Nusaybin’den gelen GS Altyapı takımı da bu özel gecede yer aldı ve büyük ilgi gördü. Galatasaray forması giyen ülkemiz yıldızı Ahmet Sivri de gecede bulunan isimler arasında yer aldı.

21. Şampiyonluk kutlamasına sesi ile katılan Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, gecede hazır bulunan KKTC Galatasaray Taraftar Derneği eski başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan arazi talep etti

Başkan Cengiz, Bakan Atakan’dan arazi istedi

Sunuculuğunu Hüseyin Kıral’ın yaptığı şampiyonluk gecesinde G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in sesli mesajı da dinletildi ve büyük alkış aldı. 21. şampiyonluk kutlamasına sesi ile katılan GS Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, gecede hazır bulunan KKTC Galatasaray Taraftar Derneği eski başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan arazi talep etti.

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Alkaravlı: “Kupayı kucaklamak çok güzel”

Organizasyonda bir konuşma yapan KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Mustafa Alkaravlı, kupanın da yer aldığı böylesi güzel bir geceyi organize etmekten gurur duyduklarını söyleyerek, KKTC’de en fazla taraftarı olan kulübün Galatasaray olduğunu söyledi.

Gece Çilem Şahan’ın şarkıları, hediye çekilişleri ve diğer konuşmalar ile sona erdi.