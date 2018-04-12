“Şampiyonluğun geleceğine inancım tam”

Eren Şevket

Gönyeli teknik direktörü Emre Perçinci, YENİDÜZEN’e konuştu. Perçinci, şampiyonluğun geleceğine de inancının tam olduğunu ifade etti.

Perçinci: “Kötü süreci atlatmayı başardık”

Gönyeli teknik patronu Emre Perçinci, uzun lig maratonunda zaman zaman problem yaşadıklarını ancak tecrübeli bir takıma sahip olmaları ve iyi bir arkadaşlık ortamının olması dolayısıyla bu süreci atlattıklarını belirtti. Perçinci; “Sezon başında koyduğumuz Süper Lig hedefine alınan sonuçlar anlamında zaman zaman problemler yaşasak da, bu süreci erken atlattık. Şu an için yolumuza devam ediyoruz. Takımımızın tecrübeli bir kadroya sahip olması ve arkadaşlık ortamının iyi olması sayesinde olabilecek sorunlar rahatlıkla çözülebiliyor. Bu uzun yolculukta iniş çıkışların olması gayet normaldir. Önemli olan, performans sürekliliğini en uzun sürede üsttü tutmayı başarmaktır” dedi.

“Hata yapma lüksümüz bulunmuyor”

Gönyeli teknik direktörü Emre Perçinci; bu haftaki Dumlupınar maçı olmak üzere, kalan maçlarda hata yapma lükselinin bulunmadığını söyledi. Perçinci; “Sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inancım tamdır. Pazar günü oynayacağımız Dumlupınar maçının hazırlıklarına devam ediyoruz. Bu maçta herhangi bir eksiğimiz bulunmuyor. Artık ligin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hata yapma lüksümüz bulunmuyor” dedi.