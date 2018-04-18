“Şampiyonluğu hak ettik”

Halit Dağ

Voleybol Büyük Kadınlar Ligi’ni şampiyon tamamlayan Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor'un önemli isimlerinden Merve Çelebi YENİDÜZEN'e elde edilen başarı ile ilgili konuştu.

Merve sözlerine “Sezonu şampiyon olarak tamamladığımız için cok mutluyum” diyerek başladı. Tüm takımlar gibi şampiyonluğu çok istediklerini ifade eden Merve, zorlu sezonda çok fazla fedakarlık yapıp çalışarak şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Çelebi: “Şampiyonluk istikrar açısından önemliydi”

Geçen yılki şampiyonluktan sonra bu sezon şampiyon olmanın istikrar yakalama açısından önemli olduğunu söyleyen Merve, “Ülkemizde voleybol seviyesi yıllar geçtikce geriliyordu. Geçen yıl bizim Yakın Doğu Üniversitesi’nin şampiyonluk serisini kırarak şampiyon olmamız voleybola yeniden heyecan katarak, voleybol kalitesini arttırdığını düşünüyorum” şeklinde konuştu

“Taraftarlarımız bizi hiç yanlız bırakmadı”

Merve, lig maçlarında taraftarımızın desteğini her zaman yanımızda hissetmelerinin takım olarak kendilerine ekstra motivasyon sağladını söyledi.

Merve finalde karşılaştıkları LAÜ maçında taraftarlarının Mağusa Arena'yı doldurduklarını ifade ederken yıllardan sonra ilk kez voleybol maçında bu kadar seyirci önünde oynadığını belirtti.