Şampiyonluğa MTG imzası: 0-2

MTG İSTEDİĞİNİ ALDI… Mağusa Türk Gücü, Süper Lig’in son haftasında Ruso’da istediği sonucu alarak şampiyonluğa ulaştı. Haftalar sonra geçtiğimiz hafta zirveye yükselen Mağusa Türk Gücü, son haftada konuk olduğu Küçük Kaymaklı’yı 2-0 yenerek sezonu Yenicami’nin ikili averajla önünde şampiyon bitirdi

9. ŞAMPİYONLUK… Mağusa Türk Gücü bu sezonu şampiyon olarak tamamlaması ile birlikte tarihindeki 9’uncu şampiyonluğa ulaştı. MTG böylelikle en fazla şampiyon olan Çetinkaya’nın ardından 9’ar şampiyonlukla bulunan Yenicami ve Gönyeli ile şampiyonluk sayılarını eşitledi

K-Pet Süper Lig’in 30’uncu ve son haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Mağusa Türk Gücü, Play-out dışında kalmayı hedefleyen Küçük Kaymaklı’ya konuk oldu. Mağusa Türk Gücü karşılaşmayı 2-0 kazanarak geçtiğimiz hafta yeniden yükseldiği liderliğini korudu ve 2018 – 2019 futbol sezonu şampiyonu olma başarısı gösterdi. MTG’ye Küçük Kaymaklı karşısında şampiyonluğu getiren golleri Adil Uçar ve Peter Ebi kaydetti. Maçın son bölümlerinde MTG kazandığı penaltı atışından Yasin Kurt’un ayağından yararlanamadı.

Büyük sevinç yaşandı

Şehit Hüseyin Ruso Stadı tarihi günlerinden birini yaşarken tribünlerin tamamı doldu. Karılaşmanın tamamlanması ile birlikte Mağusa Türk Gücü camiası büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın zeminine girerek şampiyonluğu kutladı. Mağusa Türk Gücü oyuncuları soyunma odasına girerek şampiyonluğa özel yapılan tişörtlerini giyerken, şampiyonluk kupasını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun elinden aldılar.

Dokuzuncu şampiyonluk

Mağusa Türk Gücü bu sezonu şampiyon olarak tamamlaması ile birlikte tarihindeki 9’uncu şampiyonluğa ulaştı. MTG böylelikle 14 şampiyonlukla en fazla şampiyon olan Çetinkaya’nın ardından 9’ar şampiyonlukla bulunan Yenicami ve Gönyeli ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.

Oraloğlu: “Tüm Mağusalılara hayırlı olsun”

Karşılaşmanın ardından Bayrak Radyosu’na MTG Başkanı Koral Bozkurt ve Teknik Direktör Ali Oraloğlu açıklamalarda bulundu. Koral Bozkurt, “Şampiyonluğu hiçbir zaman yılmadan, çok mücadele ederek aldık” derken Ali Oraloğlu, “Futbolcularımı kutluyorum. Zor bir sezondu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bugün bizi yalnız bırakmayan, daha önce maçlarımıza gelen gelmeyen tüm Mağusalılara bu şampiyonluk hayırlı olsun” dedi.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran***, Emre Çevikdal***, Yusuf Bakar***

K. KAYMAKLI

Efe Erdem**

Berkem Nurdal*

Sena Develioğlu*

(Dk.88 M. Göçben)

Bahadır Göçben*

Taner Bingöllü*

Tamen Medrano**

Hüseyin Adal**

Paul Asare*

Evor J. Bello*

Erdoğan Murat**

(Dk.59 Muhammet)*

Sercan Çoban**

(Dk.30 Rifat)**

TD: Emre Perçinci

MAĞUSA TG

Yusuf Yontar***

Orhan Kalaycı***

Halil Uçar***

Michael Odibe***

Yasin Kurt***

Mehmet Gürlü***

(Dk.70 Halil)**

Adil Uçar***

Dinopeter***

Arif Uysal***

(Dk.74 Uğur)**

Sadık Balarabe**

(Dk.46 M. Erol)**

Peter Ebi***

TD: Ali Oraloğlu

GOLLER: Dk.29 Adil Uçar, Dk.51 Peter Ebi (MTG)

Fotoğraf: Ferah Barışsev