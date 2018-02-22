Şampiyonlardan geçit yok

LEVENT’TEN ÜST ÜSTE 13. ZAFER... Genç kızlarda Yakın Doğu Koleji’ni mağlup eden Levent Koleji üst üste 13’üncü şampiyonluğuna ulaşarak kırılması zor rekorunu geliştirdi YDK ÜNVANINI KORUDU... Genç erkeklerde ise Levent Koleji’ni mağlup eden Yakın Doğu Koleji üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşadı

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası’nda final ve üçüncülük karşılaşmaları oynandı. Genç kızlarda Levent Koleji şampiyon olarak kırıması güç rekorunu geliştirdi ve üst üste 13’üncü şampiyonluğunu aldı. Erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji ise mutlu sona ulaşarak üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Levent’e yan bakılmıyor

Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası’nda Levent Koleji kırılması zor rekorunu geliştirdi. Finalde Yakın Doğu Koleji’ni 56-47 mağlup eden Levent, üst üste 13’üncü şampiyonluğunu elde etti. Üçüncülük maçında ise The American College, The Amerikan Future College’i 48-38 yendi.

YDK ünvanını korudu

Erkekler finalinde ise mutlu sona ulaşan son şampiyon Yakın Doğu Koleji oldu. Rakibi Levent Koleji’ni 71-40’lık skorla mağlup eden YDK, geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da şampiyon olma başarısı gösterdi. Üçüncülük maçında Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Doğu Akdeniz Doğa Koleji’ni 74-63 yendi.