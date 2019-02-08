Şampiyonlar kupalarını aldı

Enduro, Motodrag ve Motokros olmak üzere 3 dalda yoğun bir sezon geçiren Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), sezonun tamamlanmasının ardından 2018 Şampiyonlar balosunu gerçekleştirdi. 3 dalda hem kategorilerde hem de sınıflarda ilk üçe giren yarışmacılara kupalarının verildiği şampiyonlar gecesi, Mağdurlar Meyhanesi’nde yapıldı. Kalabalık katılımcı grubuyla samimi bir ortamda yapılan gecede toplam 9 sınıfa ayrılan Enduro Şampiyonası, 6 sınıfa ayrılan Motodrag şampiyonası ve 3 sınıfa ayrılan 2017-2018 Motokros Şampiyonası’nda dereceye girenler kupalarını yönetim kurulu üyelerinden aldılar.

Enduro Motokros Kategorisi MX1A Sınıfı

1-Yunus Özyay

2-Yücel Topcu

3-Faik Enderoğlu

Enduro Motokros Kategorisi MX1B Sınıfı

1-Ali Savaşan

2-Çağlar Çakır

3-Ali Beyaz

Enduro Motokros Kategorisi MX2 Sınıfı

1-Hasan Sezgin

2-Barış Hürkol

3-Fırat Demir

Enduro ATV Kategorisi Sınıf 1

1-Buğra Tabak

2-Ahmet Türkoğlu

3-Fevzi Havutcu

Enduro ATV Kategorisi Sınıf 2

1-Halil Ersoy

2-Doğuş Acaröz

3-Sona Singh

Enduro ATV Kategorisi Sınıf 3

1-Şevki Akdeniz

2-Mehmet Damdelen

3-Vural Tabak

Enduro ATV Kategorisi Sınıf 4

1-Sona Singh

2-Buğur Gambillili

Enduro UTV Kategorisi

1-Iraz Tuğberk

Enduro ATV Kategorisi Gençler Sınıfı

Baran Sıtkıoğlu, Alp Edip, Caner Müjde, İlker Beşok, İlkay Beşok

Motodrag Supermoto Kategorisi

1-Berk Boran

2-Kemal Özoktay

3-Onur Soysan

Motodrag Racing Kategorisi 600cc-750cc Sınıfı

1-Ogün Özgökçen

2-Ali Alpaslan

3-Stanislav Chircenschi

Motodrag Racing Kategorisi 600cc Modifiyeli 1 Sınıfı

1-Ogün Özgökçen

2-İsmaıl Gamar

3-Ali Alpaslan

Motodrag Racing Kategorisi 1000cc+ Standart Sınıfı

1-Ahmet Bağrıaçık

2-Berat Halilsoy

3-Mehmet Tortuk

Motodrag Racing Kategorisi 1000cc+ Modifiyeli 1 Sınıfı

1-Cemal Çelik

2-Hasan Solakay

3-Mehmet Kasaboğlu

Motodrag Racing Kategorisi 1000cc+ Modifiyeli 2 Sınıfı

1-Kyriakos Gavriel

2-Enis Süleyman

3-Hasan Solakay

2017-2018 Motokros Şampiyonası MX1A Sınıfı

1-Yunus Özyay

2-Altan M.Altan

3-Mustafa Dersev

2017-2018 Motokros Şampiyonası MX1B Sınıfı

1-Faik Enderoğlu

2-Mehmet Tan

3-Mustafa Özçağlar

2017-2018 Motokros Şampiyonası MX2 Sınıfı

1-Hasan Sezgin

2-Taygun Gökte

3-Barış Hürkol

