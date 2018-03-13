Şampiyonlar belli oluyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Şampiyonası’nda finaller dün Atatürk Stadı’nda yapılan yarışmalarla başladı. Bugün tamamlanacak olan finallerin ilk gününde genç kızlarda Kurtuluş Lisesi, genç erkeklerde Yakın Doğu Koleji ilk sırada yer aldı. Bugün yapılacak olan yarışların ardından şampiyonlar belli olacak.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı