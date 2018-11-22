Şampiyonlar belirlendi

Badminton Federasyonu’nun, KKTC’nin kuruluş etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 11 Yaş Altı Turnuvası 18 Kasım Pazar günü Yakın Doğu Koleji Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

11 yaş altı ve daha küçük sporcuların katıldığı turnuva saat 12.00’de açılış seremonisi ile başlarken, 16.00’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

5 kategoride düzenlenen turnuva gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 30 maça sahne oldu. Erkelerde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) adına yarışan Marko D. Lesinger şampiyon olmayı başarırken, kızlarda ise YDÜ adına yarışan Nehir M. Deniz şampiyon oldu. Çift Kızlar mücadelesinde tüm rakiplerini mağlup eden Nehir M. Deniz ve Emel Özçelik çifti ile Çift Erkeklerde mücadele eden Erol Akbulut ile Marko D. Lesinger çifti turnuvada yenilgi almadan birinci oldular. Mix maçlarında Mert T. Zabit ve Dudu D. Demir çifti de tüm rakiplerini mağlup ederek birinci olmayı başardı.

Takım şampiyonluğu YDÜ’nün

Sporcuların topladığı puanlara göre ise takım şampiyonluğunu Yakın Doğu Üniversitesi kazanırken, ikinciliği Girne Üniversitesi, üçüncülüğü Net Spor Kulübü ve dördüncülüğü de Akdeniz Spor kazandı. Turnuvada ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, yaşlarının küçük olmasına rağmen müthiş bir performans sergileyen tüm sporculara, onları yetiştiren antrenörlere, şampiyona boyunca maçları yöneten hakemlere teşekkür etti. Hafta sonu olmasına rağmen son maça kadar ilgiyle maçları izleyen velilere ve sporseverlere de teşekkür eden başkan Deniz, turnuvaya gelen her sporcu çocuğun kendileri için birer şampiyon olduğunu, bu vesileyle kazananın Kıbrıs Türk badmintonunun olduğunu kaydetti. Ayrıca federasyon tarafından turnuvaya katılan sporculara cumhuriyet tişörtü hediye edildi. İlk üçe giren takımlar ve sporcular şöyle:



TAKIM SIRALAMASI:

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Girne Üniversitesi

3. Net Spor Kulübü

11 Yaş Altı Sonuçları:

TEK ERKEKLER:

1. Marko D. Lesinger

2. Mert T. Zabit

3. Erol Akbulut

TEK KIZLAR:

1. Nehir M. Deniz

2. Meyra Baştaş

3. Emel Özçelik

ÇİFT ERKEKLER:

1. Marko D. Lesinger – Erol Akbulut

2. Kemal Şah – Tuğra Durdu

3. Ada Özada – Daren Göçen

ÇİFT KIZLAR:

1. Nehir M. Deniz – Emel Özçelik

2. Meyra Baştaş – Duru Bağlar

3. Dudu D. Demir – Hazel E. Akhisar

KARIŞIK ÇİFTLER:

1. Mert T. Zabit - Dudu D. Demir

2. Tuğra Durdu - Mira Gök

3. Ada Özada – Hazel E. Akhisar