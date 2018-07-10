Şampiyonda yeniler imzaladı

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami, bir süre önce anlaşma sağladığı futbolculara düzenlediği törenle imza attırdı. Kulüp lokalinde düzenlenen törende başkan Hüseyin Metinser de hazır bulundu. Rifat Hacıarifoğlu, Erbay Bertiz, Buğra Barın ve Esin Sonay kendilerini Yenicami oyuncusu yapan imzaları atarken takımlarının formasını giydiler.

Metinser: “Büyük ölçüde yerli transferi tamamladık”

İmza töreninde konuşma yapan kulüp başkanı Hüseyin Metinser, yıllardır oturmuş bir kadrolarının olduğunu belirtirken yeni transferlerin faydalı olacağına inandığını belirtti. Metinser, “Daha önceden bildiğimiz oyuncuları transfer ettik. Büyük ölçüde yerli transferi tamamladık. Zaten son 5 yılda 4 kez şampiyon olmuş, oturmuş bir kadromuzun olması düzenli gittiğimizin göstergesi” dedi.

“Bu kadar iyi oyuncuları takviye ettikten sonra kadromuzu derinleştirdiğimizi söyleyebiliriz” diyen Metinser, yabancı transferini en kısa zamanda netleştirerek sezonu açacaklarını ifade etti.

Rifat Hacıarifoğlu ve Erbay Bertiz

İki sezon önce Yenicami forması giyen ve yeniden kadroya dahil edilen Rifat Hacıarioğlu imza töreninde yaptığı konuşmada “Umarım belirlediğimiz hedefleri gerçekleştiririz” dedi. Daha önce Yenicami’de görev yapan Erbay Bertiz ise şampiyonluğu özlediğini ifade ederek heyecanlı ve istekli olduğunu, şampiyonluktan uzak kalmanın kendisini etkilediğini, elinden geleni yapacağını ifade etti.

Buğra Barın ve Esin Sonay

Takımın yeni transferlerinden Buğra Barın ise yaptığı konuşmada yönetim ve teknik ekip anlamında ülkenin en büyük takımına transfer olduğunu ifade ederken, “Bu camiaya dahil olduğum için mutluyum” dedi. Üç yıl önce formasını giydiği Yenicami’ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Esin Sonay ise “Başkanı dediği gibi 5 yılda 4 kez şampiyon olmak her şeyin göstergesi. Daha başarılı bir sezon için daha çok çalışmalıyız” şeklinde konuştu.