Şampiyon Yenicami
Decomar Mermer ve Granit Ltd sponsorluğunda Yenicami Ağdelen Kulübü’nün düzenlediği Belenco Turnuvası’nın ikinci haftası Pazar günü oynandı
Yenicami Ağdelen Kulübü'nün Decomar Mermer ve Granit Ltd sponsorluğunda önümüzdeki beş yıl düzenleneceği olan Belenco Futbol turnuvasının 2. Hafta maçları 18 Şubat Pazar günü Yusuf Kaptan Futbol Sahası’nda yapıldı.
2009 – 2010 yaş grupları arasında düzenelen 2. Hafta karşılaşmalarına Esentepe, Binatlı, Galatasaray, Türk Ocağı, Alsancak Yeşilova, Küçük Kaymaklı, Yenicami A takımı, Yenicami B takımı, Yenicami C takımı katıldı.
A ve B olarak iki gruptan oluşan turnuva'da, yarı final maçları Lefke-Binatlı ve Yenicami A - Galatasaray arasında gerçekleşti. Final maçı ise Binatlı ve Yenicami A takımı arasında oynandı. Kupa'nın sahini Binatlı'yı mağlup eden Yenicami A takımı oldu. Üçüncülük maçı Galatasaray'ı mağlup eden Lefke takımının oldu.
Çocukların hepsinin fazladan maç yapabilmesi adına Grup üçüncüleri, dördüncüleri ve beşincileri kendi arasında özel maçlar yaptı.
2009 – 2010 yaş grupları arasında gerçekleşen turnuvada tüm takımlara kupa ,futbolculara madalya ve sertifaka verildi.