Şampiyon Yenicami...

K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında Gençlik Gücü’nü 1-0 mağlup eden Yenicami, Doğan Türk Birliği’nin Baf Ülkü Yurdu deplasmanında 2-1 mağlup olması sonrasında 2017 – 2018 sezonu şampiyon oldu. Karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte Yenicami camiası şampiyonluğun haklı sevincini yaşadı. Soyunma odasında şampiyonluğu kutlayan siyah beyazlı oyuncular, büyük bir sevinç yaşadı.

9. Süper Lig şampiyonluğu…

Siyah beyazlı ekip, aldığı şampiyonlukla birlikte tarihinde 9’uncu kez Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Yenicami daha önce 1970-71, 1972-73, 1973-74, 1975-76,1983-84,2013-14,2014-15 ve 2016-17 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Süper Lig'de alınan toplu sonuçlar:

Gençlik Gücü - Yenicami: 0-1

Baf Ülkü Yurdu - Doğan Türk Birliği: 2-1

Mağusa Türk Gücü - Yeni Boğaziçi: 4-0

Türk Ocağı - Binatlı: 1-0

Lefke - K. Kaymaklı: 2-1

Gençler Birliği - Ozanköy: 2-1

Cihangir - Yalova: 3-0

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI