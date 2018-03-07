Şampiyon TED ve Hasan Cafer

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Birimi tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Basketbol Final Birinciliği’nde üçüncülük ve final maçları oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmalar sonunda kızlarda şampiyon Hasan Cafer İlkokulu, erkeklerde şampiyon TED Koleji oldu. Alınan sonuçlar ve takım sıralamaları şöyle:

SONUÇLAR

Kızlar üçüncülük: Levent İlkokulu – 23 Nisan İlkokulu: 40-39

Erkekler üçüncülük: N. Taşkın İlkokulu – Yakın Doğu İlkokulu: 26-17

Kızlar final: N. Taşkın İlkokulu – Hasan Cafer İlkokulu: 17-31

Erkekler final: TED İlkokulu – Dikmen İlkokulu: 54-52

TAKIM SIRALAMASI

Küçük Kızlar

1. Hasan Cafer İlkokulu

2. Necati Taşkın İlkokulu

3. Levent İlkokulu

4. 23 Nisan İlkokulu

Küçük Erkekler

1. TED Koleji

2. Dikmen İlkokulu

3. Necati Taşkın İlkokulu

4. Yakın Doğu İlkokulu